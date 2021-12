Baufinanzierung: Vertriebshoch dank Zinstief

Auch die ASG Baufi, Tochterunternehmen der ASG Assecuranz Service, verzeichnet steigende Umsätze im Finanzierungsgeschäft und will die niedrigen Zinsen nutzen, um zusätzliches Geschäft zu generieren: „Die aktuelle Zinssituation ist ideal für den Ausbau von Kooperationen; wir führen derzeit Verhandlungen mit diversen Versicherern, deren Makler bislang keine Baufinanzierung anbieten“, sagt John Semler, geschäftsführender Gesellschafter der ASG Baufi.Die ING Diba forciert das Geschäft ebenfalls zusätzlich und bietet 0,3 Prozentpunkte Rabatt auf die Zinsen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – bei voller Provision für die Berater. Zudem winkt ein Zinsnachlass von 0,1 Prozentpunkten für Umschuldungen und Darlehen ab 300.000 Euro. Andreas Pflegshoerl, Leiter Sales Management bei der ING Diba, sieht vor allem bei Bestandskunden Potenzial: „Bei einer Eigentumsquote von bundesweit 45 Prozent kommen im Schnitt vier bis fünf von zehn Kunden für eine Anschlussfinanzierung infrage“, so Pflegshoerl. Das Thema sei Kunden derzeit aufgrund der niedrigen Zinsen für Forward-Darlehen, bei denen die Konditionen für die Anschlussfinanzierung bis zu drei Jahre im Voraus festgezurrt werden, optimal vermittelbar. Wie Pflegshoerl erwartet auch Semler, dass die Zinsen 2011 wieder anziehen. „Es ergibt darum Sinn, bei Kunden, deren Anschlussfinanzierung innerhalb der kommenden drei Jahre ansteht, die Zinsvorteile über Forward-Darlehen zu sichern.“Auch der Immobilienbereich bietet Potenzial für weitere Umsätze. Bei ASG etwa gelten Kunden mit Einkommen im Bereich des Spitzensteuersatzes als Zielgruppe für Denkmalschutz- oder Bestandsimmobilien: „Neubauten sind preislich mit dem Niveau der Denkmalschutz-Projekte vergleichbar, allerdings ohne attraktive Sonderabschreibungsmöglichkeiten“, sagt Stefan Thiel, Geschäftsführer der DS Deutsche Sachwert Akademie, der neben ASG auch andere Vertriebe bei der Auswahl geeigneter Anlageimmobilien berät. „Wir sondieren im Schnitt 40 bis 50 Denkmalschutzprojekte, prüfen die demografischen Gegebenheiten und die Initiatoren, übrig bleiben dann rund zehn empfehlenswerte Projekte“, erläutert Thiel.Bei Bestandsimmobilien setzt er unter anderem auf Bestandsgutachten des TÜV und lässt sich Referenzen über andere Wohnanlagen der gleichen Verwaltung zeigen. Auch EFC aus Frankfurt bietet Immobilien aus Bausteinen der Kapitalanlage an. Dort werden enge Kooperationen mit ausgewählten Partnern bevorzugt: „Von ihnen erwarten wir unter anderem umfassende Referenzen sowie detaillierte Geschäftszahlen und eine Beiratstätigkeit für die EFC“, umschreibt Vorstand Gordon Grundler die Anforderungen an potenzielle Partner. Aus den Erfahrungen der 90er Jahre heraus, als viele Schrottimmobilien unbesichtigt den Besitzer wechselten, bevorzugen viele Anleger eine Immobilie in räumlicher Nähe zum Heimatort. Das hält Thiel jedoch nicht immer für sinnvoll: „Je nach Wohnort des Kunden kann dies zu Fehlinvestitionen führen, wenn die demografischen Gegebenheiten dort nicht stimmen.“ Auf der sicheren Seite seien Anleger dagegen in den Metropolen München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Stuttgart – sofern die Mikrolage stimme, betont Thiel.