Redaktion 07.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Bauherren-Studie 2017 Bei 72 % der Eigenheime laufen die Baukosten aus dem Ruder

Drei Viertel der in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland errichteten Eigenheime sind am Ende spürbar teurer geworden als geplant. Das geht aus einer Umfrage des Bauherren-Beraters Almondia unter 1.046 Bundesbürgern hervor.