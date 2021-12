Baulärm: Barclays-Banker rastet aus

“I'm going to go after you. I'm going to burn your f**cking house down with your f**cking people in it. I will find your f**cking family. I can find it very easily - I'm a man with resources”, so der aufgebrachte Banker wörtlich.Der Ausraster stehe in einem scharfen Widerspruch zu den sonst sehr besonnenen Auftritten des Bankers im Finanzfernsehen dar, bemerkt „Businessinsider.com“ und verlinkt auf ein sieben Monate altes Interview über die Auswirkungen des schwachen Euro auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU, die Desbares, damals noch Währungsstratege bei der Credit Suisse in Singapur, führte Seinen Job als Leiter von Barclays FX Strategy in Asien ist Desbarres jetzt jedenfalls los. Ob er selbst gegangen ist oder entlassen wurde, ist nicht bekannt.