Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Eigentumsförderung für Familien Regierung legt Programm für zinsgünstige Immobilienkredite auf

Die Bundesregierung hat den Nachfolger des Baukindergelds auf den Weg gebracht. Für Familien mit Einkommen unter einer bestimmten Grenze soll es ab Juni zinsgünstigere KfW-Kredite geben. Für das Programm stehen Wohnungsbauministerin Klara Geywitz zufolge jährlich 350 Millionen Euro bereit.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei einer Debatte im Bundestag
Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei einer Debatte im Bundestag: Für die neue Wohneigentumsförderung stellt die Regierung jährlich 350 Millionen Euro bereit. | Bildquelle: Imago Images / Political-Moments
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Stark gestiegene Darlehenszinsen, hohe Baukosten: Für Immobilienkäufer und Bauherren sind die Kosten im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten sinkt. Um den Wohnungsbau anzukurbeln und Familien beim Immobilienkauf zu unterstützen, startet die Bundesregierung nun eine neue Eigentumsförderung. „Das entsprechende KfW-Programm mit zinsgünstigen Krediten soll ab dem 1. Juni bereitliegen“, sagte die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, der Zeitung „Welt am Sonntag“.

Angekündigt hatte das Bauministerium das neue Förderprogramm bereits im vergangenen Jahr als Nachfolger für das sogenannte Baukindergeld. Bislang setzte die Regierung bei ihrer Eigentumsförderung auf Zuschüsse. Bei zinsgünstigeren Krediten sei der Hebel allerdings besser als bei jährlichen Direktzahlungen, erklärte Geywitz nun die Neuausrichtung des Förderprogramms im Gespräch mit der Zeitung. „Wir erreichen also eine höhere Förderwirkung pro eingesetztem Euro als beim Baukindergeld.“

 

Beantragt werden können die Immobilienkredite nur von Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt und einem maximalen zu versteuernden Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöhe sich die Einkommensgrenze um 10.000 Euro, heißt es. Die Kredite sollen von der staatlichen Förderbank KfW vergeben werden. Dafür stellt die Bundesregierung Bauministerin Geywitz zufolge 350 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung.

Hannah Dudeck schreibt seit Oktober 2019 für DAS INVESTMENT und das private banking magazin. Zuvor arbeitete sie als Online- und Finanz-Redakteurin für unterschiedliche Medien. Mehr über Hannah Dudeck
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Immobilienmarkt
  4. Baufinanzierung
  5. Nutzungsarten Immobilien
  6. Finanzierung
  7. Immobilienkredit
  8. Wohnimmobilien
  9. Deutschland
  10. News
  11. Politik & Gesellschaft
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Experten erwarten weiteren Anstieg der Bauzinsen
Prognose für 2023
Experten erwarten weiteren Anstieg der Bauzinsen
Das Vergleichsportal Biallo hat zwölf große Kreditinstitute, Versicherer und Kreditvermittler um eine Immobilienmarkt-Prognose für 2023 gebeten. Das Ergebnis: Nur drei Experten halten rückläufige Bauzinsen für möglich. Einig sind sich die Befragten bei der Entwicklung der Immobilienpreise.
Foto: Kaufen oder mieten – eine Entscheidungshilfe
Immobilie versus 60/40-Portfolio
Kaufen oder mieten eine Entscheidungshilfe
Sollten Sparer ihr Geld lieber in eine Immobilie oder ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen stecken? Alexander Weis und Jonas Schweizer von Gerd Kommer Invest haben nachgerechnet, welches Szenario mehr Rendite verspricht und gehen gängigen Argumenten pro Kauf und Miete auf den Grund.
Foto: Hier sind Wohnungen für Familien noch erschwinglich
20 deutsche Großstädte
Hier sind Wohnungen für Familien noch erschwinglich
Hohe Immobilienpreise und teurere Kredite, weil die Zinsen gestiegen sind: Eine eigene Immobilie können sich viele Familien hierzulande kaum mehr leisten. Das Immobilienvermittlungsportal Immowelt hat unter deutschen Großstädten dennoch 20 Orte ausgemacht, an denen Wohneigentum erschwinglich bleibt.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste