Der Bausparvertrag gilt vielen Deutschen als der sichere Weg ins Eigenheim. Rund ein Drittel aller Immobilienfinanzierungen im Land läuft über ihn, mehr als 21 Millionen Verträge sind in Bestand. Nach der Zinswende 2022 stieg die Nachfrage, weil Sparer sich die niedrigen Zinsen sichern wollten. Inzwischen normalisiert sich das Geschäft: Bei den Landesbausparkassen ging die Zahl neuer Verträge in den ersten neun Monaten 2025 um fast 14 Prozent zurück.

Der Home-Path-Index rechnet 55 Jahre nach Dominik B. Sara

Genau in dieser Phase stellt Dominik B. Sara, Branchenkenner und Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Karlsruhe, in einem Arbeitspapier die Grundsatzfrage, ob sich das Bausparen finanziell überhaupt rechnet. Für seinen Vergleich hat Sara eine eigene Kennzahl entwickelt, den sogenannten Home-Path-Index (HPI). Er misst, um wie viel besser oder schlechter ein Wertpapierdepot mit anschließender klassischer Baufinanzierung gegenüber dem Bausparvertrag abschneidet – ausgedrückt in Prozent der Bausparsumme. Ein positiver Wert bedeutet: Das Depot gewinnt.

Sara fütterte das Modell mit echten Marktdaten von 1970 bis 2025: historische Renditen für drei Risikoprofile, reale Bausparzinsen aus den Tarifarchiven der Schwäbisch Hall und die Baufinanzierungszinsen der Bundesbank. Über alle Laufzeit-Kombinationen kommt er auf gut 200.000 durchgerechnete Fälle. Als Standardfall dient eine Bausparsumme von 400.000 Euro, 15 Jahre Ansparen und 12 Jahre Tilgung.

Das Depot gewinnt in fast allen Fällen

Das Ergebnis fällt deutlich aus. Im Standardfall erzielt selbst das vorsichtigste Depot-Profil – 100 Prozent deutsche Staatsanleihen, kein einziger Aktienanteil – einen durchschnittlichen HPI von 17,08 Prozent. Bei einer Mischung aus je zur Hälfte Anleihen und weltweiten Aktien steigt der Wert auf 42,55 Prozent, bei einem reinen Aktiendepot auf 78,30 Prozent.

Auf die Bausparsumme von 400.000 Euro gerechnet heißt das: Das Depot bringt dem Sparer am Ende der Finanzierung zwischen rund 68.000 und 313.000 Euro mehr ein als der Bausparvertrag. In der überwiegenden Mehrheit der 56 untersuchten Startjahre lag das Depot vorn.

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Warum die Mischung am robustesten ist

Für die Beratung ist ein anderer Befund noch wichtiger als die reine Höhe. Am zuverlässigsten schnitt nicht das reine Aktiendepot ab, sondern die ausgewogene Mischung. Sie erreichte im Standardfall eine Erfolgsquote von 100 Prozent – in allen 56 Startjahren und über alle drei Zinsszenarien hinweg lag sie vorn. Das reine Aktienprofil kam auf 98,21 Prozent, das Anleihenprofil auf 94,64 Prozent.

Der Grund liegt im sogenannten Sequenzrisiko: Wer sein Depot ausgerechnet kurz nach einem Kurseinbruch auflösen muss, verliert einen Großteil des Vorsprungs. Die Beimischung von Anleihen dämpft die Schwankungen und damit das Risiko. Und das, ohne die Rendite so weit zu drücken, dass der Vorsprung gegenüber dem Bausparvertrag verloren geht.

Wann sich Bausparen trotzdem lohnt

Ganz abschreiben will Sara den Bausparvertrag nicht. In seinen Berechnungen behält er in einem schmalen Korridor die Nase vorn: bei Sparlaufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren, hoher Risikoscheu und dem Wunsch nach einer zeitlich planbaren Kreditzuteilung.

Für kürzere Zeiträume unter fünf Jahren sei ein Forward-Darlehen der günstigere Weg, um sich gegen steigende Zinsen abzusichern – mit einem Zinsaufschlag von 0,05 bis 0,3 Prozent falle es kaum ins Gewicht. Bei Laufzeiten über zehn Jahren wiederum spielten Zinseszins und die Streuung über die Zeit dem Depot in die Hände. Ein Bausparvertrag, so das Fazit des Autors, habe in den vergangenen 55 Jahren nur selten wirklich Sinn ergeben.

Wo die Untersuchung an ihre Grenzen stößt

Die Grenzen seines Modells benennt Sara selbst. Die Bausparzinsen stammen von nur einer Kasse. Dabei handelt es sich allerdings um die Schwäbisch Hall; mit mehr als sieben Millionen Verträgen der Marktführer. Für die Jahre nach 2025 musste er Zinsen und Renditen schätzen, was die Ergebnisse teils verzerrt.

Nichtig sind die Ergebnisse angesichts gestiegener Bauzinsen aber keineswegs. „Bauzinsen von 4 bis 5 Prozent sind historisch gesehen kein Ausnahmezustand, sondern eher die Normalität. Genau solche Zinsanstiege und vergleichbare Phasen aus der Vergangenheit sind in der Analyse bereits berücksichtigt, ein Hochzinsszenario wurde gezielt mit einbezogen“, erläutert Sara. „In einem solchen Umfeld wirkt der Bausparvertrag auf den ersten Blick natürlich lukrativ. Der entscheidende Faktor sind jedoch die Opportunitätskosten: Berücksichtigt man die Rendite, die die Kapitalmärkte über die letzten 5 bis 15 Jahren geliefert haben, fällt das Bild erneut zugunsten des Depots aus.“

Ein weiterer Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist das unterstellte Modell eines eisernen Sparers: konstante Raten, kein vorzeitiger Ausstieg, keine Panikverkäufe – und eine Depotauflösung zum fest gesetzten Termin, auch wenn dieser unmittelbar nach einem Kurssturz liegt. Diese Annahme drückt einige Fälle rund um die Jahre 2000 und 2008 ins Minus. Ein Anleger, der seinen Verkauf um ein paar Jahre verschieben könne, würde laut Sara deutlich besser fahren. Die Vereinfachungen benachteiligten am Ende jedoch beide Modelle – und höben sich damit weitgehend auf.

Für Berater und Anleger bleibt damit ein unbequemer Punkt: Ein großer Teil des Kapitals, das seit der Zinswende in Bausparverträge geflossen ist, steckt laut dieser Rechnung in einem Modell, das sich in den meisten Fällen schlechter rechnet als ein schlichtes Depot.