Depot schlägt Bausparvertrag – Studie rechnet 55 Jahre nach
Der Bausparvertrag gilt vielen Deutschen als der sichere Weg ins Eigenheim. Rund ein Drittel aller Immobilienfinanzierungen im Land läuft über ihn, mehr als 21 Millionen Verträge sind in Bestand. Nach der Zinswende 2022 stieg die Nachfrage, weil Sparer sich die niedrigen Zinsen sichern wollten. Inzwischen normalisiert sich das Geschäft: Bei den Landesbausparkassen ging die Zahl neuer Verträge in den ersten neun Monaten 2025 um fast 14 Prozent zurück.