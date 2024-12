Seit dem vorläufigen Höchststand im Jahr 2023 sind die Bauzinsen wieder gesunken – das sorgte 2024 für Bewegung auf dem Immobilienmarkt. So entschieden sich wieder mehr Selbstnutzer und Investoren für einen Immobilienkauf – das Neugeschäft für Immobilienkredite zog deutlich an. Experten sprachen von einer „Trendwende auf dem Immobilienmarkt“. Erstmals seit zwei Jahren stiegen auch die Kaufpreise für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser wieder.

Wie geht es 2025 mit den Bauzinsen weiter? Können Käufer mit weiter sinkenden Zinsen rechnen oder müssen sie sich wieder auf teurere Finanzierungen einstellen?



Bauzinsen-Prognose 2025: Das sagen die Experten

„Das Jahr endet, wie es begonnen hat – mit einem Bauzins von um die drei Prozent“, blickt Michael Neumann, Vorstand des Baufinanzierungsvermittlers Dr. Klein, zurück. Schaue man sich die Bauzinsen 2024 an, treffe es das Wort „Konstanz“ am besten. Bei dem von dem Baufinanzierer gemessenen Bestzins für eine Baufinanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung habe die Schwankungsbreite über das Jahr hinweg bei weniger als 0,5 Prozentpunkten gelegen. Anfang Dezember sank der Top-Zins mit 2,9 Prozent auf den niedrigsten Wert des Jahres.

Interessenten hätten das höhere, aber stabile Zinsniveau längst als das neue Normal akzeptiert: „Wir sehen wieder deutlich mehr Käufe als im Vorjahr“, so Neumann. Neben den Bauzinsen hätten sich auch andere Rahmenbedingungen für den Immobilienkauf verbessert, darunter gestiegene Einkommen, moderate Inflation und gesunkene Immobilienpreise. „Alles zusammen macht den Kauf von Wohneigentum wieder deutlich leistbarer“, meint der Dr.-Klein-Vorstand.

Wie geht es nun 2025 weiter? Michael Neumann erwartet, dass sich die Seitwärtsbewegung bei den Bauzinsen auch in den kommenden Wochen fortsetzen wird. Die erneute Zinssenkung der EZB vom Dezember sei bereits in den aktuellen Bauzins eingepreist. „Zinsschwankungen sind daher bis zum Jahresende und auch darüber hinaus nicht zu erwarten.“

Auch im weiteren Jahresverlauf geht Neumann grundsätzlich von stabilen Zinsen aus. Allerdings sorgten innen- und außenpolitische Entwicklungen für Unsicherheit. Dazu Neumann: „Wir brauchen in Deutschland schnell eine Regierungsbildung, eine klare Führung und ein solides Umfeld für die Wirtschaft.“ Bessere sich die wirtschaftliche Lage nicht, seien unter Umständen steigende Zinsen möglich.

Auch Trumps Pläne zu Steuern, Ausgaben und Zöllen könnten wirtschaftliche Auswirkungen haben und möglicherweise die Inflation wieder anheizen – auch in Europa. Auf ein solches Szenario müssten die Notenbanken in den USA und in Europa entsprechend reagieren.

Auch Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin bei der Interhyp-Gruppe, macht Kaufinteressenten wenig Hoffnung auf stark sinkende Bauzinsen: „Es findet keine Rückkehr in die Niedrigzinsphase statt.“ Die Kapitalmärkte, die auch die Entwicklung der Bauzinsen maßgeblich beeinflussen, hätten den Kurs der EZB antizipiert und entsprechend im Vorfeld eingepreist. Der Durchschnittszins für zehnjährige Darlehen liege bei Interhyp aktuell bei 3,16 Prozent – das sei der bisherige Jahrestiefstwert. „Es könnte kurzfristig noch ein Stück in Richtung der 3-Prozent-Marke nach unten gehen“, meint Mohr.

Wie die Zinsentwicklung 2025 weitergehe, lasse sich angesichts der unsicheren politischen Lage, die Trump sowie die Neuwahlen in Deutschland mit sich bringen, nur schwer einschätzen, heißt es vom Baufinanzierungsvermittler. Die von Interhyp monatlich befragten Experten verschiedener Banken rechnen bis zum Frühjahr 2025 mit Bauzinsen, die sich in einem Korridor zwischen 3,0 und 3,5 Prozent für zehnjährige Darlehen bewegen. Langfristig – bis Ende 2025 – hält die Hälfte der Befragten auch steigende Bauzinsen in Richtung der 4-Prozent-Marke für möglich.

Bauzinsen 2025 – verschiedene Szenarien sind denkbar

Die Bauzinsen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Neben dem allgemeinen Zinsniveau, das vom Leitzins der EZB beeinflusst wird, sind vor allem die Konditionen zehnjähriger Staatsanleihen entscheidend. Der Grund: Banken refinanzieren Baukredite oft über Pfandbriefe – und der Zinssatz dieser Anleihen dient als Grundlage für den Pfandbriefzins. Weitere Faktoren sind unter anderem die Inflationserwartung, Konjunktur sowie die Nachfrage nach Baukrediten.

Die folgende Aufstellung zeigt beispielhaft, wie sich die Bauzinsen in unterschiedlichen Szenarien entwickeln könnten:

Das würde für sinkende Bauzinsen 2025 sprechen:

Sinkende Zinsen für Bundesanleihen/ sinkende Pfandbriefzinsen

Sinkende Inflation

Geringere Nachfrage nach Baukrediten durch wirtschaftliche Unsicherheiten und eine schwache Konjunktur

Das würde für steigende Bauzinsen 2025 sprechen:

Steigende Zinsen für Bundesanleihen/ steigende Pfandbriefzinsen

Steigende Inflation

Steigende Nachfrage nach Baukrediten

Restriktivere Vergabe von Immobilienkrediten in einer Wirtschaftskrise

Ausblick: Jetzt in Immobilien investieren?

Sollten Privatanleger jetzt in Immobilien investieren? Neben den Bauzinsen gibt es weitere wichtige Faktoren für Käufer. Nach Jahren sinkender Kaufpreise rechnen Experten damit, dass der Markt wieder leicht anzieht. „Ich erwarte für 2025 leichte Preissteigerungen am Wohnimmobilienmarkt“, sagt Dr.-Klein-Vorstand Michael Neumann.

Ein Preistreiber ist der brach liegende Neubau. So war die Anzahl der Baugenehmigungen in diesem Jahr stark rückläufig – besonders in Ballungsgebieten fehlt Wohnraum. Das lässt auch die Mieten in die Höhe klettern. Viele Jahre stiegen die Immobilienpreise schneller als die Mieten. Dieser Trend hat sich umgekehrt. Das macht den Kauf einer Immobilie wieder attraktiver.

Lage, Lage, Lage: Kaufpreise dürften nicht überall steigen

Je nach Region ist die Situation auf den Immobilienmärkten jedoch sehr unterschiedlich. Laut dem Postbank Wohnatlas, für den das Hamburger Weltwirtschafts-Institut (HWWI) regelmäßig den Markt für Wohnungen und Häuser in Deutschland untersucht, dürften die Kaufpreise in 40 Prozent der 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte bis 2035 real sinken. In jeder achten Region sei mit einem gleichbleibenden Preisniveau zu rechnen.

Es gibt jedoch auch Gewinner: Reale Preiszuwächse prognostizieren die Studienautoren für weite Teile des südlichen und nordwestlichen Raums, die sieben größten Metropolen und ihr Umland sowie weitere Großstädte und Ferienregionen. Für Investoren sind die Zukunftsaussichten einer Region entscheidend. Bei Selbstnutzung der Immobilie können jedoch andere Faktoren im Vordergrund stehen, wie die Unabhängigkeit von Mieterhöhungen und die Sicherheit, dass die Wohnung nicht gekündigt werden kann.

Neubau oder Sanierung: Energieeffizienz einer Immobilie wird wichtiger

Ein Faktor, der für Käufer immer wichtiger wird, ist die Energieeffizienz einer Immobilie. Für neue Häuser und Wohnungen müssen Interessenten aber auch teils deutlich draufzahlen. Einer Auswertung des Immobilienportals Immowelt zufolge liegen die Aufschläge bei bis zu 45 Prozent.

Umgekehrt lässt sich bei Bestandsimmobilien der Preis zum Teil drücken. „Insbesondere ältere Häuser mit schlechteren Energieeffizienzwerten haben in den vergangenen Monaten teils deutliche Preisnachlässe verzeichnet und können eine gute Alternative für Käufer sein“, sagt auch Michael Neumann von Dr. Klein. Wichtig sei jedoch, dass die anstehenden energetischen Modernisierungsmaßnahmen mit in die finanzielle Kalkulation einfließen.

Persönliche Planung: Immobilienkauf ist nicht für jeden das Richtige

Generell gelte, dass sich Immobilieninteressenten vor dem Kauf ein paar grundsätzliche Fragen stellen sollten, rät Dirk Scobel, Baufinanzierungsexperte der Verbraucherzentrale Hamburg. Eine Immobilie – ob als Kapitalanlage oder zur Selbstnutzung – sei nicht für jeden das Richtige: „Es gibt auch andere Wege, um fürs Alter vorzusorgen.“ Sich zunächst mit seiner eigenen Lebensplanung und finanziellen Situation auseinanderzusetzen, sei unbedingt notwendig und könne vor Fehlentscheidungen schützen.