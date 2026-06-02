Die Bauzinsen haben die 4-Prozent-Marke überstiegen, zeigt eine Auswertung von Baufi24. Experten rechnen nicht mit einer schnellen Entlastung – und haben einen Tipp für Käufer.

Wie der Bauzins entsteht – und warum die EZB (fast) nichts damit zu tun hat

Der durchschnittliche Bauzins hat im Mai die 4-Prozent-Marke geknackt. Das geht aus Daten des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 hervor. Wer seine Finanzierung im Mai über den Anbieter abschloss, zahlte für ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung im Schnitt 4,02 Prozent, nach 3,93 Prozent im April. Über alle Laufzeiten hinweg lag der Durchschnittszins bei 4,04 Prozent (April: 3,92 Prozent).

Auf die höheren Zinsen reagieren viele Kunden mit einer veränderten Finanzierungsstrategie: Im Mai nahmen sie über Baufi24 im Schnitt rund 302.842 Euro auf und damit etwas weniger als im April (304.723 Euro). Gleichzeitig stieg das eingebrachte Eigenkapital von 112.262 Euro im April auf durchschnittlich 114.544 Euro. Die Eigenkapitalquote lag damit im Mai bei etwas über 27 Prozent. Die monatliche Belastung stieg dadurch trotz höherer Zinsen nur geringfügig: Im Schnitt zahlen Baufi24-Kunden nun rund 1.443 Euro pro Monat, nach 1.432 Euro im April.

„Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe schwankte im Mai zwischen 2,95 und 3,17 Prozent und zog damit die Bauzinsen über die 4-Prozent-Marke“, sagt Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24. Für Käufer sei das Umfeld weiter anspruchsvoll: „Die Volatilität, die Kaufpreise und die geldpolitische und wirtschaftliche Unsicherheit bleiben hoch.“ Eine spürbare Entlastung bei Zinsen oder Immobilienpreisen sei kurzfristig nicht zu erwarten.

Geopolitik und Inflation als Haupttreiber

Für den Aufwärtsdruck bei den Bauzinsen ist vor allem die geopolitische Lage im Nahen Osten verantwortlich. Die daraus resultierenden Energiepreisschocks haben die Inflation im Euroraum wieder auf 3 Prozent getrieben. Das stellt die Europäische Zentralbank vor ein Dilemma: Einerseits steigt der Druck, die Leitzinsen anzuheben; andererseits würde eine Zinserhöhung die ohnehin strapazierte Konjunktur weiter belasten.

Analysten vom Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein erwarten, dass die EZB noch vor der Sommerpause die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 2,40 Prozent erhöht. Mindestens ein weiterer Schritt im Jahresverlauf gilt als wahrscheinlich. Zwar wirken sich die Zinsentscheidungen der Notenbank nicht direkt auf die Bauzinsen aus. Höhere Zinsen bremsen jedoch die Wirtschaft, der Staat muss mehr Schulden aufnehmen – das schlägt über höhere Bundesanleihe-Renditen auch auf die Bauzinsen durch.

Auch die Experten des Bankenpanels vom Baufinanzierer Interhyp sehen kaum Spielraum für sinkende Darlehenszinsen: 80 Prozent der befragten Experten gehen kurzfristig von einem gleichbleibenden Zinsniveau aus, langfristig rechnen 60 Prozent mit weiter steigenden Bauzinsen.

Eigenkapital als zentraler Hebel für Käufer

In diesem Umfeld wird Eigenkapital zum entscheidenden Hebel. Dr.-Klein-Zinsexperte Florian Pfaffinger empfiehlt Käufern, alle verfügbaren Quellen zu erschließen: Bausparverträge, Familiendarlehen oder eine bereits abbezahlte Immobilie im Familienbesitz als Zusatzsicherheit. Dadurch lasse sich der Zinssatz drücken.

Für den Juni rechnet Dr. Klein mit einem Topzins für Finanzierungen mit zehnjähriger Zinsbindung in einem Korridor zwischen 3,5 und 3,8 Prozent. Wer jetzt finanziert, sollte laut Pfaffinger konservativ mit knapp unter 4 Prozent kalkulieren – und nicht auf baldige Zinssenkungen spekulieren.