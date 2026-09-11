Die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen haben mit 4,25 Prozent den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht.

Wie der Bauzins entsteht – und warum die EZB (fast) nichts damit zu tun hat

Für Immobilienkäufer wird es erneut teurer. Der Zins für einen typischen Immobilienkredit mit einer zehnjährigen Zinsbindung ist einer Auswertung von Barkow Consulting zufolge auf 4,25 Prozent geklettert – der höchste Wert seit Mai 2011. Für Beobachter keine Überraschung: Die für Baufinanzierungen maßgeblichen langfristigen Zinsen ziehen bereits seit Ende Juni an, getrieben vor allem von Erwartungen einer höheren und hartnäckigeren Inflation, so das Analysehaus.

Die jüngste Leitzinserhöhung der EZB hat auf den Bauzins keine direkten Auswirkungen. Barkow Consulting sieht aber „zusätzlichen Schub“ durch die Kommunikation der Notenbank, die weitere Zinsschritte nicht ausgeschlossen hat und eine höhere Inflation bei robuster Konjunktur erwartet. Zudem habe die EZB auf den strukturellen globalen Aufwärtsdruck am langen Ende der Zinskurve verwiesen – nicht zuletzt wegen des hohen Finanzierungsbedarfs für KI-Investitionen.

Baufinanzierungszinsen orientieren sich in erster Linie an der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen. Die EZB wirkt dabei eher indirekt: Bremst sie mit höheren Zinsen die Konjunktur, drohen sinkende Steuereinnahmen und eine steigende Staatsverschuldung – was wiederum die Renditen der Bundesanleihen und damit die Bauzinsen nach oben treibt.

Seit Ende Juni sind die Zinsen bereits um 0,6 Prozentpunkte gestiegen – ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht. „Käufer sollten sich darauf einstellen, dass das Niveau vorerst oberhalb der 4-Prozent-Marke bleibt“, sagt Jörg Utecht, Chef des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp.

Auch Baufi24-Geschäftsführer Oliver Kohnen macht keine Hoffnung auf eine baldige Trendumkehr: „Eine schnelle Entspannung ist kaum zu erwarten. Solange Inflation und Kapitalmarktrenditen hoch bleiben und weitere Zinserhöhungen der EZB drohen, bleibt auch der Druck auf die Bauzinsen bestehen.“ Wer darauf setze, dass Immobilienfinanzierungen wieder deutlich günstiger werden, müsse vermutlich länger warten.