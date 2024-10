Ursächlich für das Jahrestief sind Michael Neumann , Vorstandsvorsitzender des Wettbewerbers Dr. Klein, zufolge der vergleichsweise große Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve von 50 Basispunkten im September sowie eine veränderte Erwartungshaltung an die EZB. „Bis vor Kurzem rechnete der Markt mit nur einer weiteren Senkung des Leitzinses bis zum Jahresende. Nun sieht es so aus, als würden die Schritte etwas schneller aufeinanderfolgen.“ Das habe bei den Bauzinsen für einen kleinen Impuls nach unten gesorgt.

Ursächlich für das Jahrestief sind Michael Neumann , Vorstandsvorsitzender des Wettbewerbers Dr. Klein, zufolge der vergleichsweise große Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve von 50 Basispunkten im September sowie eine veränderte Erwartungshaltung an die EZB. „Bis vor Kurzem rechnete der Markt mit nur einer weiteren Senkung des Leitzinses bis zum Jahresende. Nun sieht es so aus, als würden die Schritte etwas schneller aufeinanderfolgen.“ Das habe bei den Bauzinsen für einen kleinen Impuls nach unten gesorgt.

Für Kaufinteressenten eröffnete der Zinsrückgang Chancen auf dem Immobilienmarkt, meint auch Oliver Kohnen , Geschäftsführer des Vermittlers Baufi24: „Gegenüber den Hochzeiten in den Jahren 2022 und 2023, als die Bauzinsen Spitzenwerte von über 4 Prozent erreichten, hat sich die Situation für Kreditnehmer damit spürbar verbessert“. Auch Kohnen rechnet nicht damit, dass die jüngste Leitzinssenkung Auswirkungen auf den Markt haben wird: „Am Hypothekenmarkt wurde die Zeitenwende in den vergangenen Monaten indes längst vollzogen.“

Wer plant, eine Immobilie zu kaufen, sollte die aktuelle Situation nutzen, meint Neumann: „Historisch betrachtet ist das derzeitige Bauzinsniveau sehr attraktiv – schließlich waren vor der Niedrigzinsphase, die außergewöhnlich gewesen ist, deutlich höhere Zinsen Usus.“ Hinzu komme, dass nach wie vor sehr wenig neu gebaut werde , die Mieten weiterhin steigen und die Immobilienpreise in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach wieder anziehen: „Ich gehe davon aus, dass sich der Druck im Eigentumsmarkt in den kommenden Jahren sukzessive verstärken wird – die Chancen auf attraktive Angebote könnten dann wieder deutlich kleiner sein.“

Immobilienpreise steigen wieder

Allerdings habe der Markt deutlich an Dynamik zugelegt, meint Kohnen. Nachdem die Preise mehr als ein Jahr nachgegeben beziehungsweise stagniert hätten, gehe es nun wieder nach oben. „Die durchaus beachtliche Preiskorrektur, die viele Käufer noch im Frühjahr hoffen ließ, ist zu Ende.“ Aktuell würden die Immobilienpreise zwar noch nicht so stark steigen, wie sie es in einem heiß gelaufenen Verkäufermarkt tun. „Doch Häuslebauer in spe sollten das noch offene Zeitfenster nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wer zu lange zögert, riskiert, schon in naher Zukunft bei relativ konstanten Finanzierungskosten mit stärker anziehenden Immobilienpreisen konfrontiert zu werden“, so der Baufi24-Geschäftsführer.

Ähnlich äußert sich auch Mirjam Mohr von Interhyp: „Wir gehen davon aus, dass die Zinsen sich auch weiterhin um das derzeitige Niveau bewegen und die Immobilienpreise weiter steigen werden. Wer sich für einen Immobilienkauf interessiert, sollte jetzt tätig werden und nicht mehr zu lange warten.“