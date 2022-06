Altersvorsorge So viel Potenzial steckt noch in der bAV

Die Bürger in Deutschland verschenken Potenzial bei der Altersvorsorge. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Forschungsinstituts Civey im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 unter 2.500 Personen. Demnach sehen 28 Prozent der Bundesbürger ihren Arbeitgeber bei der Altersvorsorge in der Verantwortung. 72 Prozent der Befragten denken bei diesem Thema nicht an den Arbeitgeber.

Mit 76 Prozent sagen die meisten der Befragten, dass die Verantwortung für die Altersvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit im Alter bei jedem selbst liegt. Diese Ansicht vertreten mit 85 Prozent insbesondere Menschen ab 65 Jahren, die die Konsequenzen verschiedener Strategien am eigenen Leib erfahren. 77 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sehen hauptsächlich den Staat in der Pflicht, mit 43 Prozent allerdings auch vergleichsweise viele den Arbeitgeber.