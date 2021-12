Karen Schmidt 23.07.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 09:58 Uhr Lesedauer: 1 Minute

BAV: Direktversicherung am beliebtesten

Die Direktversicherung ist die beliebteste Form der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Fast drei Viertel der Betriebe in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern diese Art der Betriebsrente an, so eine aktuelle Studie von Standard Life.