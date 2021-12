BAV: Kosten für die Insolvenzsicherung explodieren

Hat ein Unternehmen Rückstellungen in Höhe von 1 Million Euro musste es im vergangenen Jahr einen Beitrag von 1.800 Euro zahlen, in diesem Jahr würde sich der Aufwand bereits auf 14.200 Euro summieren.Um die Beitragsexplosion abzufedern, greift der Pensions-Sicherungs-Verein zum ersten Mal auf eine Regel zurück, die der Gesetzgeber 2006 ins Betriebsrentengesetz geschrieben hat: Den Beitrag müssen Arbeitgeber zunächst nicht vollständig zahlen werden; die Finanzierung wird auf die kommenden vier Jahre, also bis 2013, verteilt.Konkret heißt das, dass bis zum Jahresende 2,3 Milliarden Euro zu zahlen sind. Das entspricht einer Belastung von 8,2 Promille. Den Rest von 1,7 Milliarden Euro müssen die Unternehmen in vier gleichen Teilbeträgen von je 427,5 Millionen Euro am Ende der Jahre 2010 bis 2013 abstottern.