BAV-Studie: Information mangelhaft

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Dabei schließe die gesetzlich festgelegte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Beschäftigten auch Informationen über betriebliche Altersvorsorgemodelle ein, so die Hannoversche Leben.71 Prozent der Befragten, die kein Beratungsangebot erhalten haben, wissen nicht einmal, dass sie einen Anspruch auf eine Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge haben. Vor allem Geringverdiener sind sich ihrer Rechte in der BAV nicht bewusst. Während knapp die Hälfte aller Befragten mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3.000 Euro über die Beratungspflicht ihres Arbeitgebers Bescheid weiß, sind bei den Arbeitnehmern mit einem Nettogehalt unter 1.000 Euro 80 Prozent nicht informiert.Wird eine BAV angeboten, dann ist die Nachfrage unter den Beschäftigten groß. 85 Prozent der Arbeitnehmer, für die eine entsprechende Vorsorgemöglichkeit besteht, nehmen diese auch in Anspruch.