Karen Schmidt 30.10.2012 Lesedauer: 1 Minute

Bayerische bietet digitalen Vertragsabschluss an

Die Bayerische, ehemals BBV, bietet Maklern ein neues Tool an, mit dem sie einen Versicherungsvertrag einschließlich Unterschrift komplett digital abwickeln können. Direkt beim Kunden vor Ort können Berater so in Zukunft einen rechtsverbindlichen Vertrag abschließen.