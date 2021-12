Stefan Schlett Bayerische mit neuem Leiter der Vertriebsdirektion Süd

Stefan Schlett ist neuer Leiter der Vertriebsdirektion Süd bei der Versicherungsgruppe die Bayerische. Der 41-jährige arbeitete in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Versicherern in München im Bereich Marktbearbeitung und Maklerbetreuung.



Schlett berichtet an Maximilian Buddecke, Leiter des Partner- und Kooperationsvertriebs bei der Bayerischen.

Schlett folgt auf Daniel Regensburger. Der 34-Jährige hat bis vor Kurzem die Leitung der Vertriebsdirektion Süd in Personalunion mit der Geschäftsführung der Pangaea Life, der nachhaltigen Tochtergesellschaft der Bayerischen, ausgeübt. Künftig wird er sich ganz auf seine Rolle als Geschäftsführer bei Pangaea Life konzentrieren.