Bayerische und Rhion trennen sich von Teilen des Bestands

Die Krise in der Kfz-Versicherung zieht immer weitere Kreise. Erst vergangene Woche hatten Nachrichten aus dem Haus HDI Vermittler und Kunden in Aufregung versetzt. Von bis zu 50-prozentigen-Prämienerhöhungen für Teile des Bestands war die Rede.

Kfz-Sparte flächendeckend in der Krise

Seit Monaten dominiert das Thema die Schlagzeilen. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) summierte sich das Defizit der Branche vergangenes Jahr auf 2,5 Milliarden Euro. Haupttreiber sind gestiegene Unfallzahlen und die Schadeninflation durch drastisch gestiegene Reparatur- und Ersatzteilpreise. Nun tritt immer mehr zutage, wie sehr einzelne Gesellschaften von der Negativentwicklung betroffen sind und welche Maßnahmen sie zu deren Abwehr ergreifen.

Rhion Versicherung beendet Zusammenarbeit mit Dema

Ein aktuelles Beispiel ist die Rhion Versicherung, die zur Rheinland Versicherungsgruppe gehört. Bei ihr stiegen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle vergangenes Jahr von 50,6 auf 73 Millionen Euro. Dabei wurde erneut ein versicherungstechnischer Verlust eingefahren. Nun reagierte der Versicherer aus Neuss und bereinigt seinen Bestand. Man habe sich „partnerschaftlich“ darüber verständigt, die Zusammenarbeit mit der Dema Deutsche Versicherungsmakler, einer Tochter des Finanzdienstleisters Telis, im Kfz-Bereich einzustellen, teilte ein Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT mit und bestätigte damit vorherige Medienberichte.

In diesem Zusammenhang sollen alle durch die Dema vermittelten Rhion-Kfz-Verträge spätestens zum 1. Januar 2025 beendet werden. Maßgeblicher Grund ist laut des Sprechers die fortschreitend schlechte Marktlage und Schadenquote. Die betroffenen Kfz-Verträge können ab sofort umgedeckt werden. In allen anderen Fällen enden die Verträge zum Jahreswechsel beziehungsweise laufen zur Hauptfälligkeit aus. Die Abgabe weiterer Teilbestände sei nicht beabsichtigt. Auch wolle der Maklerversicherer weiter Kfz-Neugeschäft zeichnen.

Bayerische: Schad en-Kosten-Quote macht Sorgen

Auch bei der Versicherungsgruppe die Bayerische kriselt es in der Kfz-Versicherung. Die Gesellschaft hat rund 100.000 versicherte Fahrzeuge in ihrem Bestand. Problem war die zuletzt deutlich über Marktschnitt liegende Schaden-Kosten-Quote von 120 Prozent. Für den Konzern war dies bei seiner Bilanzpressekonferenz Ende vergangener Woche dennoch nur eine Randnotiz, da viele positive Zahlen zur Geschäftsentwicklung 2023 präsentiert wurden. Auch in der Komposit-Sparte konnten demnach die Beitragseinnahmen um 11 Prozent auf 225 Millionen Euro gesteigert werden.

Aufteilung des Geschäfts auf Rückversicherer

Dennoch deutete Vorstand Martin Gräfer einschneidende Änderungen für das Geschäftsfeld an. Demnach sollen künftig 80 Prozent des Kfz-Geschäfts an zwei Rückversicherer übertragen werden, deren Namen jedoch nicht genannt wurden. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT sagte ein Sprecher dazu: „Es findet keine Trennung des Bestandes in einen rückversicherten und einen nicht rückversicherten Teil statt. Es handelt sich um eine klassische Rückversicherungsquote, bei der von jedem Euro Beitrag und Schaden ein Anteil (80 Prozent) zwischen Rückversicherer und Erstversicherer aufgeteilt wird.“

Vertragslage soll sich verbessern

Laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungsmonitor“ setzt der Versicherer dabei auf das Know-how der Rückversicherer in Sachen Daten und Schadensanalysen. Laut des Bayerische-Sprechers geht es zudem „um das frühzeitige Erkennen und die Bewertung von Trends sowie die Übertragung von internationalen Kenntnissen auf den deutschen Markt.“ Einen Verkauf des Bestands bedeute die Maßnahme aber nicht. Ursprünglich sei von der Unternehmensspitze auch ein vollständiger Verkauf des Kfz-Bestands erwogen worden. Für 2024 geht das Unternehmen von einem geringen Wachstum bei weiterhin angespannter, aber deutlich verbesserter Ertragslage aus.