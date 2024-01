Mit dem Update der Wohngebäudeversicherung ist der Bayerischen ein zeitgemäßes Produkt gelungen. Wegweisend ist die Tatsache, dass ein Schutz gegen Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Erdbeben und andere Elementarereignisse, immer automatisch enthalten ist. Für den Vermittler bedeutet dies zudem eine wesentliche Enthaftung und es erspart ihm die leidigen Diskussionen, ob nun eine Elementarschadenversicherung wirklich notwendig sei.

Integrierter Elementarschadenschutz

Die meisten Kunden denken bei einer Elementarschadensversicherung immer noch an die Ausuferung von Gewässern. Das Thema Starkregen ist noch nicht so stark in den Köpfen verankert. Da Starkregen nahezu jeden Hausbesitzer treffen kann, selbst wenn sich kein Fluss in der Nähe befindet, ist die automatische Naturgefahrendeckung ein echtes Highlight.

Nützliche Zusatzbausteine

Die neuen Zusatzbausteine bieten einen hohen Individualisierungsgrad und bieten somit Lösungen für nahezu jede Kundensituation. Insbesondere der Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit bei Verletzung von Sicherheitsvorschriften und Obliegenheiten sind sehr wichtige und praxisrelevante Punkte.

Es gibt die Bausteine „Nachhaltigkeit“, „Unbenannte-Gefahren-Deckung für Gebäude, Grundstück, Haustechnik“ sowie „Anlagen der Erneuerbaren Energien“. Im Baustein Unbenannte-Gefahren-Deckung für Gebäude und Grundstück, der nur im Top-Tarif erhältlich ist, ist eine Marktgarantie integriert. Dies bedeutet, dass Leistungen übernommen werden, die bei anderen Versicherern unter vergleichbaren Bedingungen gewährt werden. Auch das bewerte ich positiv.

Viele Leistungsverbesserungen

Neu sind Deckungen für Ableitungsrohre, das Eindringen von Regen-/Schmelzwasser, Datenrettungskosten, Kosten durch Mietnomaden/Messies und Gebäudebeschädigung durch Notfalleinsatz. Innovationsgarantie und Konditionendifferenzdeckung runden das Ganze ab. Letztere stellt sicher, dass Kunden, die einen noch nicht abgelaufenen Vertrag bei einem anderen Versicherer haben, trotzdem die Leistungen des bereits abgeschlossenen Wohngebäudetarifs der Bayerischen erhalten, die im alten Vertrag eventuell nicht enthalten sind. Die Versicherung zum Neubauwert garantiert im Schadensfall zudem die Kostenübernahme zum Wiederaufbau im Neuwert des Gebäudes.

Kleine Kritikpunkte

Einzig eine Summendifferenzdeckung für bisher unterversicherte Objekte wäre noch wünschenswert gewesen. Solche Deckungen sind natürlich nicht immer kostenlos und das erwartet auch keiner. Sie helfen jedoch dem Erwerber eines gebrauchten Hauses ungemein in der Phase zwischen kaufvertraglichem Nutzen- und Lastenwechsel und dem tatsächlichen Eigentumserwerb durch Grundbucheintrag.

Wer mal ein Haus gekauft hat, der weiß, dass die Grundbuchämter teilweise bis zu sechs Monate für einen Eintrag benötigen und die bestehende Altversicherung erst danach innerhalb eines Monats gekündigt werden kann. Ist der Altvertrag jedoch zu niedrig bemessen, so muss er gegebenenfalls die alte Police vorzeitig übernehmen, um dort die Versicherungswerte und Deckung anpassen zu können. Dies kann mit Laufzeitverlängerungen und drastischen Preisanpassungen einhergehen.

Nach wie vor auch etwas gering bemessen finde ich die Hotelkosten. Hier gibt es bis zu 100 Euro pro Tag für maximal 200 Tage. Der Tagessatz dürfte angesichts der heutigen Hotelpreise ruhig etwas höher liegen.

Premium-Tarif im Maklermarkt gut positioniert

Die drei Tariflinien des Produkts heißen „Smart“, „Komfort“ und „Prestige“. Der Tarif „Smart“ richtet sich eher an preissensible Kunden, angesichts deutlicher Leistungseinschränkungen halte ich ihn für den Maklermarkt für nur bedingt geeignet. Die Tariflinie „Komfort“ bietet eine grundsolide Basis, die lediglich durch wenige Sublimits, Selbstbehalte und Leistungsausschlüsse beschnitten wird. Der Tarif der Wahl ist für mich ganz klar die Produktvariante „Prestige“. Der Premium-Tarif ist für den Maklermarkt gut geeignet und kann mit den Top-Tarifen des Wettbewerbs durchaus konkurrieren.

Sinnvolle Kooperation mit Assekuradeur

Ich möchte noch kurz auf eine Besonderheit eingehen. Wie verlautbart, bedient sich die Bayerische bei der Abwicklung des Wohngebäudegeschäfts künftig des Assekuradeurs Asspario aus Bad Kreuznach, bei dem man auch zu 49 Prozent beteiligt ist. Dies ist nachvollziehbar. Asspario ist gerade im Bereich der elektronischen Verarbeitung von Privatkundenprodukten sehr gut aufgestellt. Das wird meines Erachtens die Prozesse beschleunigen und für eine höhere Zufriedenheit bei Kunden und Maklern sorgen.

Über den Autor:

Stephan von Heymann wurde 1974 in Aurich geboren. Er begann seine Karriere in der Assekuranz mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Ergo in Bremen. Er war mehrere Jahre als selbstständiger Versicherungsvermittler in Leipzig tätig, bis er 2014 zum Maklerpool Aruna nach Berlin wechselte. Dort ist er als „Haftpflicht Underwriter“ tätig. Ein ergänzendes Fachstudium bei der Deutschen Versicherungsakademie absolvierte er zwischen 2019 und 2020.