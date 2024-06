Die Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung hat ihre Bafin-Lizenz als Wertpapierinstitut abgegeben und ist nun als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service tätig. Entsprechende Informationen dieses Mediums bestätigte Geschäftsführer Norbert Mann. Über das Haftungsdach will das ehemalige Wertpapierinstitut den Kunden unverändert Dienstleistungen in der Vermögensanlage anbieten. Dass sich durch den Wechsel keinerlei Einschränkungen für die Kunden ergeben, sei für das Unternehmen maßgeblich für den Schritt unter ein Haftungsdach gewesen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Dass die Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung nach langen Jahren ihre Lizenz als Wertpapierinstitut nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes zurückgegeben hat, macht Geschäftsführer Mann auch am regulatorischen Druck fest: „Die Bürokratisierung nimmt immer mehr Raum ein.“ Das sei insbesondere für kleinere Unternehmen wie seines der Fall – der Vermögensberater mit Sitz im oberfränkischen Rödental beschäftigt fünf Mitarbeiter und betreut ein Vermögen von gut 180 Millionen Euro. „Die Bürokratisierung ließ sich in der Vergangenheit zwar so noch bewältigen, sie hat sich in den vergangenen Jahren aber verschärft“, führt Mann weiter aus. „Wir haben die Gefahr gesehen, nicht alle regulatorischen Änderungen mitzukriegen oder sie umsetzen zu können.“

Nachfolge für die Neutrale Vermögensberatung steht bereits fest

Mann gründete die Neutrale Vermögensberatung 1998, seitdem führt er sie als Geschäftsführer. In Zukunft soll sein Schwiegersohn das Unternehmen übernehmen: Patrick Speta ist bereits seit 2019 als Vermögens- und Nachfolgeberater für die Vermögensberatung tätig. Nach eigenen Angaben konzentriert sich das Unternehmen auf möglichst einfache und auch kostengünstige Anlagekonzepte.