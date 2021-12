Bayern Invest: Fonds-Chefposten besetzt

Oliver Schlick (47) ist zum Chef des Fondsmanagements der Bayern Invest aufgestiegen. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet er die Strategien der 17 Publikumsfonds der Tochtergesellschaft der Bayern LB. Seit 2002 ist er als Chef-Volkswirt für das Unternehmen tätig.Eine personelle Änderung gibt es auch im Geschäftsbereich Master-KAG: Die Verwaltung extern gemanagter Fonds leitet künftig Reinhard Moll (44). Er übernimmt dieses Amt von Martina Reichl, die das Unternehmen verlässt. Sprecher der Geschäftsführung ist weiterhin Michael Bentlage. Den Vertrieb verantwortet nach wie vor Oliver Brandt.Die Münchner Fondsgesellschaft verwaltet Vermögen von rund 24 Milliarden Euro in Fonds. Sie richten sich an institutionelle Anleger. Die Mindestanlage beträgt eine Million Euro.