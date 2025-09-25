Zurzeit ist in München das Oktoberfest in vollem Gange. Aus diesem Anlass werfen wir einen genauen Blick auf den Amundi Bavarian Equity Fund.

Das Bundesland Bayern ist nicht nur für das Oktoberfest bekannt, sondern auch eine der wirtschaftlichen Kraftzentralen Deutschlands und Europas.

Das Oktoberfest in München ist ein Sinnbild für bayerische Lebensfreude und Tradition. Doch Bayern ist nicht nur für Volksfeste bekannt, sondern auch eine der wirtschaftlichen Kraftzentralen Deutschlands und Europas. Mit einer beeindruckenden Zahl von neun Dax-Unternehmen, darunter Weltkonzerne wie Siemens, Allianz und BMW, ist Bayern führend bei der Anzahl der im Deutschen Aktienindex vertretenen Firmen.

Beachtliche Wirtschaftsleistung

Die Wirtschaftsleistung des Bundeslandes ist beachtlich: Das Bruttoinlandsprodukt Bayerns übertrifft das ganzer Länder wie Portugal oder Griechenland. Und Bayern zeichnet sich durch eine stabile und innovative Wirtschaft aus, die neben Großunternehmen auch einen starken, dynamischen Mittelstand umfasst. Daraus stellt sich die Frage – kann man auch ausschließlich in einen Fonds mit dem Schwerpunkt Bayern investieren?

Der passende Index

Genau diese wirtschaftliche Stärke spiegelt sich im Bayerischen Aktienindex, dem Baix, wider. Dieser Index vereint aktuell 23 bedeutende börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Bayern, gewichtet nach ihrer Marktkapitalisierung. Das ist zwar eine eher überschaubare Anzahl an Unternehmen, bietet aber mit einem Mix aus Industrie, Technologie und Finanzdienstleistungen eine ausgewogene und dynamische Abbildung der bayerischen Wirtschaftskraft. Einzelne Titel sind dabei auf 19 Prozent begrenzt, um Risiken durch eine zu hohe Konzentration zu minimieren.

Ein passiver Fonds als Anlagemöglichkeit

Der im April 2020 aufgelegte Amundi Bavarian Equity Fund (ISIN: FR0013494879) ermöglicht Anlegern, direkt und kosteneffizient in diesen regionalen Index zu investieren. Der passive Ucits-Fonds strebt eine möglichst exakte Nachbildung des Baix an. Dabei wird eine maximaler Tracking Error zum Index von 2 Prozent auf Jahresbasis angestrebt. Zudem schüttet der Fonds regelmäßig Dividenden aus, was ihn auch für langfristig orientierte Anleger attraktiv macht.

Die 5-10-40 Regel gilt hier nicht

Ein klassisches Investoren-Argument betrifft die gesetzliche 5-10-40-Regel, die bei aktiv gemanagten Fonds Gewichtungsobergrenzen vorsieht. Für indexnachbildende Produkte wie den Bavarian Equity Fund gilt jedoch eine Ausnahme: Die EU-Richtlinie erlaubt es diesen Fonds, die gewichteten Indexbestandteile eins zu eins abzubilden, auch wenn einzelne Positionen über 10 Prozent liegen, solange der zugrunde liegende Index ausreichend diversifiziert und transparent ist. Das sorgt für regulatorische Sicherheit, trotz der regionalen Konzentration wichtiger Unternehmen im Portfolio.

Wer also schon einmal darüber nachgedacht hat, gezielt in Deutschlands stärkste Wirtschaftsregion zu investieren, findet mit dem Amundi Bavarian Equity Fund eine Möglichkeit. Mit 1,05 Prozent TER gehört er preislich allerdings zu den etwas teureren Indexprodukten. Der Fonds verbindet die lange Erfolgstradition Bayerns mit modernen Anlageprinzipien und eignet sich hervorragend, um von den Wachstumsperspektiven dieser Region zu profitieren.