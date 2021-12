BB Biotech: „Wir wollen langfristig eine Rendite von 15 Prozent erreichen“

>> Weitere Videos zum Thema auf schlossallee.tv Im Video-Interview von schlossallee.tv erklärt nun Portfoliomanager Daniel Koller, in welchen Gebieten die Biotech-Beteiligungen gerade unterwegs sind, und was für Patienten, aber auch Anleger dabei herausspringen könnte. Und natürlich gibt er Auskunft über des Aktionärs jährliches Bonbon: die Dividende.

Forschen, forschen, forschen – wer aktuelle Geißeln der Menschheit wie Krebs, Aids oder Nervenkrankheiten in den Griff bekommen will, muss kräftig ranklotzen. Muss Geld in die Hand nehmen und Mut zu Risiken beweisen. Die Holding-Gesellschaft BB Biotech steckt Geld auf genau diese Weise in forschende, mitunter noch junge Unternehmen aus der Biotechnologiebranche.Anleger können sich am Erfolg beteiligen, indem sie BB-Biotech-Aktien (WKN: A0NFN3) an der Börse kaufen. Dort ist die Holding seit ihrem Gründungsmonat November 1993 notiert. Erst kürzlich stieg sie wieder in den deutschen Techno-Elite-Index Tecdax auf.