Über 1,8 Billionen Dollar an US-Unternehmensanleihen werden bis 2029 fällig – ein großer Teil davon im BBB-Segment. Portfoliomanager Jens Franck sieht erheblichen Handlungsbedarf.

Das Fälligkeitsfenster 2027 bis 2029 wird zeigen, welche Emittenten höhere Finanzierungskosten aus eigener Kraft tragen können und welche nicht.

BBB-Anleihen stellen im Bloomberg US Corporate Index heute rund 50 Prozent des Marktvolumens gegenüber unter 25 Prozent Anfang der 1990er Jahre; heute prägen sie die Risikostruktur vieler IG-Portfolios. Dieser strukturelle Wandel wäre für sich genommen kein Problem. Problematisch wird er in Kombination mit dem, was in den Jahren 2027 bis 2029 ansteht: S&P Global beziffert die US-Corporate-Fälligkeiten in diesem Fenster auf über 1,8 Billionen US-Dollar, ein erheblicher Teil davon im BBB-Segment.

Viele dieser Anleihen wurden 2020 und 2021 zu Kupons von 1 bis 2 Prozent begeben. Wer heute refinanziert, zahlt 4 bis 5 Prozent. Der ICE BofA BBB US Corporate OAS (ein Spread- oder Risikoaufschlag, der Anleihen unterschiedlicher Ausstattungen gut vergleichbar macht, und damit als wichtiger Indikator für die vom Markt geforderte Kreditrisikoprämie gilt) liegt aktuell bei rund 94 Basispunkten – ein Niveau, das diesen strukturellen Druck kaum einpreist.

Spreadausweitungen wirken stärker auf Kurse

Für BBB-Emittenten ist die Belastung asymmetrisch. Die durchschnittliche Duration im BBB-Segment liegt deutlich über jener von BB-Anleihen, sodass Spreadausweitungen stärker auf Kurse wirken. Gleichzeitig entsprechen die Nettoverschuldungsquoten von mehr als einer Billion US-Dollar an BBB-Anleihen bereits heute jenen eines typischen BB-Emittenten. Damit ist der Ratingpuffer strukturell eng.

Die Sektordynamik differiert dabei erheblich: Europäische Telekommunikationskonzerne wie Vodafone oder Deutsche Telekom nähern sich dem Ende ihres 5G-Investitionszyklus, was die Verschuldungsquoten bis 2027 moderat entlasten dürfte. Versorger und Infrastrukturgesellschaften – etwa im Umfeld von Rechenzentren und Netzausbau – stehen dagegen mitten in einem durch KI-Nachfrage getriebenen Capex-Zyklus, der den Kapitalbedarf dauerhaft hochhält.

Die Ratingmigration ist der kritische Transmissionskanal. Credit Sights identifiziert im US-Markt aktuell potenzielle Fallen-Angel-Verbindlichkeiten von 25,7 Milliarden US-Dollar gegenüber nur rund 10 Milliarden Rising-Star-Volumen. Das ist ein Verhältnis von 2,6:1.

In Europa kehrte sich das Bild 2025 erstmals seit Jahren ebenfalls zuungunsten von BBB um. Eine Herabstufung von BBB- auf BB+ erzwingt bei mandatsbeschränkten institutionellen Investoren Zwangsverkäufe, unabhängig von der Fundamentalqualität des Emittenten. Dieser Mechanismus verstärkt Spreadausweitungen prozyklisch und entzieht Liquidität genau dann, wenn Stabilität gefragt wäre – wie 2020 im März gut zu beobachten war, als BBB-Spreads innerhalb von drei Wochen um über 200 Basispunkte ausweiteten.

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Welche Emittenten können höhere Finanzierungskosten aus eigener Kraft tragen?

Für aktive Portfoliomanager ergibt sich daraus heute konkreter Handlungsbedarf.

Erstens sollte die Fälligkeitsstruktur des BBB-Exposures explizit kartiert werden: Emittenten mit Laufzeiten im Fenster 2027 bis 2029, negativem Free Cashflow nach Capex und Verschuldungsquoten nahe an Ratinggrenzen verdienen erhöhte Aufmerksamkeit und gegebenenfalls eine Untergewichtung gegenüber der Benchmark.

Zweitens bieten CDS auf BBB-nahe Einzelnamen oder der CDX.IG-5Y eine kosteneffiziente Möglichkeit, gezieltes Hedge-Exposure aufzubauen, ohne Positionen im Sekundärmarkt unter ungünstigen Bedingungen auflösen zu müssen.

Der Markt bewertet das BBB-Segment gegenwärtig als stabile Ertragsquelle. Das Fälligkeitsfenster 2027 bis 2029 wird zeigen, welche Emittenten höhere Finanzierungskosten aus eigener Kraft tragen können und welche nicht.