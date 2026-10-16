DAS INVESTMENT: Welche Themenschwerpunkte stehen im Fokus der Messe?

Tobias Knörrer: Wenn ich es auf drei Themen reduzieren müsste: Künstliche Intelligenz, der Umbau des Maklermarkts und die Zukunft der Altersvorsorge. Bei KI wollen wir bewusst weg vom Hype. Im neuen KI-Navigator geht es konkret darum, wo KI im Maklerbetrieb heute schon Wachstum ermöglicht, Beratung verbessert oder Verwaltungsarbeit reduziert – und wo eben noch nicht. Der zweite große Block ist der Umbau des Maklermarkts: Konsolidierung, Unternehmensnachfolge, die wachsende Rolle der Pools und die Frage, welche Geschäftsmodelle in zehn Jahren noch tragen. Dazu stellen wir die Ergebnisse unserer Trendstudie „Maklermarkt 2030+“ vor.

Hinzu kommt die Reform der privaten Altersvorsorge, die die Beratung und Bestände der Vermittler erheblich verändern wird. Daneben spielen Cyberrisiken, Gewerbe- und Industrieversicherung und Prozessdigitalisierung eine große Rolle. Durch fast das gesamte Programm zieht sich eine Frage: Wie verändert sich das Geschäftsmodell des Vermittlers in den kommenden Jahren?

Gibt es namhafte Erstaussteller oder spannende Insurtech-Start-ups, die für traditionelle Makler neue digitale Lösungen anbieten?

Knörrer: Ja – und an den Ausstellern sieht man direkt, wie sich der Markt verschiebt. Die makroökonomischen Veränderungen bringen neue Player in den Maklermarkt, allen voran große Asset Manager wie Blackrock. Gleichzeitig sind mehr Pools auf der DKM. Auf der Technologieseite haben wir neben etablierten Softwarehäusern junge Anbieter wie Modus, Afori, Xaver oder Thinksurance dabei, dazu Spezialisten für digitale Prozesse, Cyberabsicherung und KI-Anwendungen. Für einen Makler zählt: Spart mir die Lösung Zeit, verbessert sie meine Beratung, macht sie meinen Betrieb skalierbarer? Weil junge Technologieunternehmen und etablierte Anbieter auf der DKM direkt nebeneinanderstehen, kann man in wenigen Stunden unterscheiden, was nur gut klingt und was im eigenen Betrieb funktioniert.

Keine Messe ohne prominente Namen – wer sind in diesem Jahr die Star Speaker?

Knörrer: Mein persönliches Highlight ist der Politikprofessor Carlo Masala. Er spricht über die neue Weltordnung und die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Machtverschiebungen. Das klingt weit weg vom Makleralltag, ist es aber nicht mehr: Geopolitische Risiken wirken direkt auf Kapitalmärkte, Lieferketten und Gewerberisiken. Mit Felix Neureuther haben wir einen Namen, den praktisch jeder kennt. Er spricht auf der Young DKM über Resilienz. Und mit Alois Knoll, Professor an der TU München, ist einer der profiliertesten deutschen Wissenschaftler für Robotik und KI dabei. Wichtig ist mir: Wir buchen prominente Namen nicht als Selbstzweck. Ein guter externer Speaker eröffnet einen Blickwinkel, den man auf einer reinen Versicherungsveranstaltung sonst nicht bekommt.

Welche Neuerungen im Programm haben Sie für dieses Jahr geplant?

Knörrer: Unser Anspruch ist, dass die DKM der größte Think Tank der Branche ist. Deshalb denken wir sie immer weniger als Ansammlung von Einzelvorträgen und immer mehr als Ort, an dem der Markt seine Zukunft gemeinsam durchdenkt. Ein Beispiel ist der neue KI-Navigator. Dort betrachten wir KI systematisch entlang des Maklerbetriebs – vom Status quo über Produktivität und Beratung bis zur Frage, welche Maklermodelle im KI-Zeitalter gewinnen.

Der eigentliche Wert der DKM liegt darin, Menschen kennenzulernen, die man noch nicht kennt. Genau dafür gibt es DKM Connect: gezielter Austausch mit neuen Kontakten statt nur Wiedersehen mit den alten. Makler sind dabei nicht nur Zuhörer. Sie sind auf der DKM die Stimme des Marktes und geben den Versicherern direktes Feedback. Wer nach zwei Tagen in Dortmund nach Hause fährt, soll seinen Markt und die eigene Position darin besser verstehen als vorher. Und jeder Vermittler nimmt konkrete Ideen mit nach Hause, die er am Montag danach in seinem Betrieb umsetzen kann und welche diesen nachhaltig verbessern.



Welche digitalen Tools stellt die Messe bereit?

Knörrer: Die bisherige DKM-App schalten wir ab. Stattdessen gehen wir mit einer neuen Plattform live, die es so im Markt noch nicht gibt. Sie vernetzt die Branche transparent und ordnet Unternehmen ein: wo sie stehen und was sie brauchen. Für vorab vereinbarte Gespräche gibt es die Entscheider-Lounges. Dort treffen sich Aussteller und eingeladene Vermittler zu festen Terminen, abseits des Messetrubels. Das ist der eigentliche Sinn der digitalen Vorbereitung: die zwei Tage in Dortmund so effizient wie möglich zu nutzen.

Was planen Sie in diesem Jahr, um den Vermittlernachwuchs für die Messe zu interessieren?

Knörrer: Die Young DKM ist ein eigenes Format mit eigener Fläche und eigenem Programm. Die Themen sind die, die für junge Unternehmer zählen: KI, moderne Prozesse, Personal Brand, Wachstum, Führung und der Aufbau eines Maklerbetriebs. Was am stärksten zieht, ist das Netzwerk selbst. Junge Makler sind eng vernetzt und gehen sehr transparent miteinander um. Was gut ist, spricht sich in dieser Generation schnell herum. Einen Satz höre ich so oder ähnlich immer wieder: „Ich war skeptisch, jetzt ist die DKM mein wichtigster Pflichttermin im Jahr.“ Dazu kommen der Jungmakler Award, bei dem junge Vermittler selbst im Mittelpunkt stehen, und gezielte Einladungen an Studierende: Über 30 Hochschulen sind angeschrieben, die Teilnahme ist kostenfrei. Dass gut ein Dutzend Versicherer die Young DKM fördert, zeigt, wie ernst die Branche das Thema nimmt.



Welche Inhalte der DKM werden im Nachgang digital oder als Stream zur Verfügung gestellt?

Knörrer: Die Präsenz-DKM in Dortmund wird bewusst nicht komplett gestreamt. Sie lebt von Gesprächen und Begegnungen vor Ort. Digital gibt es trotzdem einiges. Die DKM Streaming Days laufen bereits vor der Messe online, ebenfalls mit IDD-Weiterbildungszeit. Über unsere Plattform stellen wir außerdem ausgewählte Inhalte und Nachberichte bereit, soweit Format und Rechte es zulassen. Unser Ansatz: digital ergänzen, die Präsenzmesse aber nicht duplizieren. Wer die DKM wirklich nutzen will, sollte am 27. und 28. Oktober in Dortmund sein.

Hinweis: Für Vermittlerinnen und Vermittler ist der DKM-Eintritt kostenfrei, Anmeldung unter data.bbg-gruppe.de/dkm.



