Die Vereinigte Hannoversche Versicherung (VHV) ist weiterhin der Favorit der unabhängigen Versicherungsvermittler im gewerblichen Schaden-/ Unfallgeschäft. Das ist das Ergebnis der Studie „Asscompact Award – Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2024“. Demnach entfällt auf die VHV wieder der größte Marktanteil im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht. Hier folgt die zweitplatzierte Axa sowie der Digitalversicherer Rhion, der die R+V vom dritten Rang verdrängt. Und auch im Bereich der gewerblichen Sachversicherung liegt die VHV an der Spitze des Rankings – hier gefolgt von den beiden Aufsteigern Allianz und Rhion.

Rhion verdrängt Markel als Qualitätsführer

Die Rangliste der BBG Betriebsberatungsgesellschaft mit Sitz in Bayreuth basiert auf einer Online-Umfrage im Juni, an der mehr als 200 Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche teilgenommen haben. „Die Zufriedenheit der Makler mit den Produktanbietern wird maßgeblich durch verschiedene Leistungskriterien beeinflusst, vor allem durch Schadenregulierung, Produktqualität und Image“, erklären die Studienautoren. „In der Betriebs-/ Berufshaftpflicht übernahm die Rhion die Spitzenposition als Qualitätsführer, verdrängte Markel auf den zweiten sowie die Haftpflichtkasse und VHV auf den geteilten dritten Platz.“

An welche Versicherer das meiste Geschäft geht

Die Favoriten der Makler (Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils; Vorjahresplatzierung in Klammern; Quelle: Studie „AssCompact AWARD – Gewerbliches Schaden-Unfallgeschäft 2024“) © Grafik: BBG

Im Bereich der gewerblichen Sachversicherung entspricht das Qualitäts-Ranking dem Siegertreppchen im Favoriten-Votum: Die VHV verteidigt ihre Top-Position aus dem Vorjahr, gefolgt von Allianz und Rhion. Doch auf Platz vier liegt hier die Baloise, die nicht zu den sieben Top-Produktgebern zählt, an die Versicherungsmakler und Mehrfachagenten das meiste Geschäft vermitteln. Das heißt, viele Vermittler sind zwar zufrieden mit den Policen der Bad Homburger Tochtergesellschaft der Baloise Group mit Hauptsitz in Basel. Sie spielen in ihrem Vertriebsalltag jedoch keine große Rolle.

Die Umfrage zeigt daneben auch, dass die unabhängigen Vermittler in den kommenden drei Jahren das größte Umsatzplus bei Cyberversicherungen erwarten. Diese Produktkategorie steht mit großem Abstand an der Spitze: Knapp 70 Prozent sehen hier ein verbessertes Umsatzpotenzial. Zieht man jedoch die zum heutigen Tage vermittelten Produkte zum Vergleich heran, verharrt die Cyberversicherung hinter den beiden Klassikern Betriebs-/ Berufshaftpflicht und gewerbliche Sachversicherung sowie der gewerblichen Rechtsschutz- und Kfz-Flottenversicherung mit einem leichten Rückgang auf Rang fünf.