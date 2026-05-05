BBVA baut ihr Deutschlandgeschäft aus und holt einen ING-Veteranen an die Spitze ihrer Digitalbank.

Jürgen von der Lehr übernimmt die Leitung der Digitalbank von BBVA in Deutschland. Er berichtet direkt an Murat Kalkan, Global Head of Digital Banks bei BBVA.

Von der Lehr war zuletzt bei ING Deutschland für Strategie, Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeit zuständig und fungierte dort auch als General Manager. Zuvor leitete er bei ING den Bereich Daily Banking, war CEO des Österreich-Geschäfts und als CTO in Luxemburg tätig. Vor seiner ING-Zeit arbeitete er bei der Deutschen Bank in Führungspositionen in den Bereichen digitale Innovation sowie Investment- und Spargeschäft. Außerdem war er als Partner bei Oliver Wyman und A.T. Kearney tätig.

In BBVAs europäischer Wachstumsstrategie spielt Deutschland nach Unternehmensangaben eine zentrale Rolle. „Deutschland ist ein großer und anspruchsvoller Markt mit viel Potenzial für digitales Banking“, sagt von der Lehr.

Den bisherigen Leiter des Deutschlandgeschäfts, Luis Fiestas de Fuentes, löst von der Lehr nur teilweise ab: Fiestas de Fuentes bleibt im Unternehmen und übernimmt künftig die Verantwortung für die Bereiche Lending und Daily Banking – und berichtet dann an von der Lehr.

Über BBVA

BBVA ist eine global tätige Finanzgruppe mit Schwerpunkten in Spanien, Mexiko, Südamerika und der Türkei. In Europa baut die Bank ihre Präsenz kontinuierlich aus – unter anderem mit Digitalbanken in Deutschland und Italien.

BBVA ist mit über 125.000 Mitarbeitern in gut 25 Ländern weltweit aktiv und hat eine Bilanzsumme von rund 770 Milliarden Euro.