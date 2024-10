Der Maklerpool BCA hat einen neuen Vorstand: Zum 1. November kommt Bastian K. Roeder auf diese Position. Roeder soll innerhalb des Vorstands die Ressorts Versicherung und Vorsorge, Vertrieb und Marketing sowie das Partnermanagement verantworten, heißt es von dem Pool aus Oberursel.

Roeder kommt von der Signal-Iduna-Gruppe und damit von einem der Versicherungsunternehmen, die auch Gesellschafter von BCA sind. Insgesamt halten acht Versicherer und die Beteiligungsgesellschaft Haron Holding von Ethenea-Gründer Luca Pesarini Anteile an BCA.

Der künftige Vorstand Roeder tritt in das Gremium ein, nachdem der ehemalige Vorstandschef Rolf Schünemann Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war. Schünemann war gleichzeitig Chef der BCA Service GmbH, des Maklerpools innerhalb der BCA-Gruppe, gewesen. In dieser Position war zu Jahresbeginn Sebastian Müller als sein Nachfolger in der Geschäftsführung angetreten.

BCA-Vorstand nun wieder zu dritt

Als künftige Vorstand der Unternehmensgruppe BCA wird Roeder nun an die Seite von Frank Ulbricht und Roman Schwarze treten, die nach Schünemanns Ausscheiden den Vorstand zunächst zu zweit weitergeführt hatten.

Roeder startete seine berufliche Karriere bei der Allianz, wo er gleichzeitig Wirtschafts- und Versicherungswissenschaften studierte und als Vorstandsassistent im Vertrieb wirkte. Später war er als Unternehmensberater tätig, unter anderem für MSG und Capgemini Invent. Er absolvierte zudem ein Masterstudium des Vertriebsrechts.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Bastian Roeder einen versierten Branchenexperten mit vielfältiger Erfahrung bei und für führende Marktteilnehmer für das Vorstandsteam der BCA gewonnen haben. Mit seiner hohen Innovationskraft wird er dazu beitragen, dass die BCA als freier Maklerpool weiterhin Maßstäbe in der Branche setzen wird“, sagt Martin Gräfer, Vorstand von Die Bayerische und gleichzeitig Aufsichtsratschef der BCA-Gruppe.

Über BCA

BCA wurde 1985 gegründet und ist damit der älteste weiter existierende Maklerpool am deutschen Markt. Zur Unternehmensgruppe zählen neben dem Maklerpool außerdem die Bank für Vermögen, die Fonds-Vermögensverwaltung und ein Haftungsdach anbietet, sowie die Töchter Carat Fonds Service, BCA Versicherungsvermittlungsservice (VVS GmbH) und die Gesellschaft Asuro, die IT-Dienstleistungen übernimmt.

Rund 8.500 Vermittler sind nach Unternehmensangaben an BCA angebunden. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr rund 70 Millionen Euro Umsatz bei 3,7 Millionen Euro Eigenkapital.