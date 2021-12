BCA mit neuem Vertriebschef

Als neuer BCA-Vertriebschef wird Rau schwerpunktmäßig für das Vertriebsteam verantwortlich sein und an BCA-Vorstand Oliver Lang berichten.Rau kommt von Allianz Global Investors, wo er in den letzten fünf Jahren in leitender Funktion Kunden aus den Segmenten Vermögensverwaltungen und unabhängige Anlageberater (IFA) betreute. Davor arbeitete der Vertriebsexperte bei Thomson Reuters.