Der Maklerpool BCA hat seine Organisationsstruktur umgebaut und dabei mehrere Bereichsleitungen neu geschaffen. Die Positionen wurden zwischen April und August besetzt.

Der Maklerpool BCA hat die Neustrukturierung seiner Führungsebene bekanntgegeben. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Bereichsleitungen neu besetzt und die Organisation nach Front- und Backoffice sowie Vertriebspartnersegmenten neu gegliedert. Dadurch soll nach eigener Aussage die Serviceorientierung gestärkt werden.

Zum 1. August 2025 übernahmen Karsten Kehl und Sebastian Müller neue Bereichsleitungen. Kehl übernimmt die neu geschaffene Bereichsleitung Investment im Ressort von Vorstand Frank Ulbricht. Der Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann ist seit 2011 bei BCA und war bereits Generalbevollmächtigter. Seit 2017 sitzt er zudem im Vorstand der Tochtergesellschaft BfV Bank für Vermögen.

Müller leitet seit August den neuen Bereich Zentraler Vertrieb & Service. In dieser Funktion verantwortet er den Direktservice für Vertriebspartner und Endkunden sowie die überregionale Vertriebsunterstützung. Müller ist seit 2016 bei BCA in verschiedenen Führungspositionen und als Mitglied der Geschäftsführung der BCA Service GmbH für die BCA-Maklerrente verantwortlich.

Bereits im April 2025 stieg Michael Klug zum Leiter des Bereichs regionaler Vertrieb im Oberurseler Maklerpool auf. Er soll bundesweit die mobile Vertriebsunterstützung durch regionale Gebietsdirektionen aufbauen. Klug bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Makler- und Versicherungsvertrieb mit und war zuletzt bei Fonds Finanz tätig.

Dominik Gentgen übernahm im Juli die Bereichsleitung Vertriebs- & Eventmarketing. Der Veranstaltungskaufmann war ebenfalls bei Fonds Finanz aktiv und sammelte dort Erfahrungen als Versicherungsmakler und Key-Account-Manager.

Antonio Facciorusso verstärkt seit Juli als Senior Manager den Vorstandsstab von Bastian Roeder. Er steuert strategische und operative Programme im Ressort Vertrieb, Service und Versicherung.