Der Maklerpool BCA bringt mit Oddo BHF AM und Xaver ein eigenes Altersvorsorgedepot an den Start. Vermittler können ab Oktober vorbereiten, Abschlüsse folgen ab Januar 2027.

Mit Oddo BHF und Xaver BCA stellt eigenes Altersvorsorgedepot vor

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Was das neue Altersvorsorgedepot ab 2027 bringt

Der Maklerpool BCA aus Oberursel bringt gemeinsam mit Vermögensverwalter Oddo BHF Asset Management und dem Fintech Xaver ein eigenes Produkt für das neue Altersvorsorgedepot (AVD) auf den Markt. Das „BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by Oddo BHF Asset Management“ soll den Vertriebspartnern von BCA, der BfV Bank für Vermögen sowie Carat Fonds Service zur Verfügung stehen.

Ab Oktober 2026 sollen interessierte Makler ihren Kunden bereits ein Pre-Onboarding im Rahmen ihrer Beratung anbieten können. Abschließen lässt sich das Depot in diesem Jahr allerdings noch nicht: Die endgültigen Verträge können – wie vom Gesetzgeber vorgesehen – erst ab Januar 2027 gezeichnet werden.

Standard- und Premiumvariante

Das Altersvorsorgedepot der BCA soll es in zwei Varianten geben: dem gesetzlich vorgeschriebenen Standarddepot und einer individuellen Lösung.

Die Standardvariante verfolge eine „vorgegebene Anlagestrategie“, Details dazu nennt BCA bislang nicht. Die individuellen Portfolios, von BCA als „Altersvorsorgedepot Premium“ bezeichnet, sollen eine breitere Fondsauswahl in individuell zusammengestellten Portfolios enthalten. Die Anlagestrategie werde laufend nachjustiert, ein sogenannter Lifecycle-Ansatz passe die Risikoquote jeweils an den Anlagehorizont des Kunden an, verspricht man bei BCA.

Dabei sollen die Premium-Depots nicht nur Fonds von Partnerhaus Oddo BHF AM enthalten, sondern auch solche anderer Gesellschaften. Welche Anbieter das sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

So verteilen sich die Rollen

Die Aufgaben zwischen BCA, Oddo BHF AM und Xaver sind folgendermaßen verteilt: Oddo liefert die Investmentexpertise, Xaver die Technologieplattform, BCA stellt die Vertriebspartner. Das Angebot umfasse hybride Beratungs- und Abschlussstrecken sowohl für Selbstentscheider als auch für Abschlüsse, die über persönliche Beratung zustande kommen. Es ist an die BCA-Systeme sowie an KI-gestützte Servicing-Prozesse nach Vertragsabschluss angebunden, heißt es von BCA.

Ab Januar 2027 sollen über dieselbe Strecke zudem auch Verträge über die dann ebenfalls startende Frühstart-Rente abgeschlossen werden können.

Zum AVD-Angebot von BCA gehört ebenfalls ein Riester-Vergleichs- und Wechselservice. Er soll die Beratung von Bestandskunden und von Riester-Sparern anderer Anbieter erleichtern.

„Entscheidend ist, dass ein leistungsfähiges Produkt und die notwendige technische Infrastruktur nicht erst zum offiziellen Start bereitstehen“, sagt BCA-Vorstand Frank Ulbricht zum Start der AVD-Lösung der BCA. Für Vermittler eröffne die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge „ein wichtiges neues Beratungsfeld“.

Xaver-Chef Max Bachem verweist ebenfalls auf den Zeitfaktor: Dass BCA-Partner schon ab Oktober mit der Lösung arbeiten können, entscheide darüber, „wie viele Kundinnen und Kunden im Januar tatsächlich startklar sind“.

Altersvorsorgedepot startet zum 1. Januar

Zum kommenden Jahreswechsel löst das AVD die Riester-Rente als staatlich geförderte private Altersvorsorge ab. Der Bundestag hatte die Reform Ende März 2026 beschlossen. Anders als bei Riester ist die staatliche Grundzulage künftig beitragsabhängig: 50 Cent je eingezahltem Euro bis 360 Euro, 25 Cent je Euro für Beiträge zwischen 361 und 1.800 Euro, maximal 540 Euro im Jahr. Dazu kommt eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro je Kind. Erstmals sind auch Selbstständige förderberechtigt.