Maklerpool-Gruppe BCA-Tochter Asuro erweitert Führungsspitze

Der IT-Dienstleister Asuro hat mit Simon Farr seinen bisherigen Chief Technologie-Chef in den Kreis der Geschäftsführer berufen. Das 100-prozentige Tochterunternehmen der BCA-Maklerpoolgruppe mit Sitz in Oberursel und Frankfurt am Main bezeichnet sich selbst als Fintech-Schmiede.