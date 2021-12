BCA verstärkt Führungsebene

(44) wechselt von der BCA zur BCA Bank und wird dort neuer Generalbevollmächtigter. In seiner neuen Funktion ist Kaiser für das Research, die Kontaktpflege und den Innendienst verantwortlich.(32) wird neuer Marketing-Chef der BCA-Gruppe. Bisher war Faust in der BCA für den Bereich Verkaufsförderung und Kampagnen-Management zuständig. Zuvor arbeitete er sechs Jahre im Marketing der Standard Life. Faust folgt auf Sebastian Wolf, der zum 29. Februar 2012 ausgeschieden ist.(51) tritt als Senior Kundenbetreuer in das Vertriebsteam von BCA ein. Podsada arbeitete in den letzten sieben Jahren als Maklerbetreuer bei Allianz Global Investors.Der zweite Neuzugang ist(28), der als Teamleiter Support bei BCA einsteigt. In dieser Position soll er Support-Strukturen des neuen Beratungs- und Vermittlungssystems BCA Business plus ausbauen und optimieren. Der Fachinformatiker war zuvor im Anwendersupport bei Pass Consulting und der Lufthansa tätig.