Der Maklerpool BCA aus Oberursel hat sich nach einer mehrjährigen Schwächephase wieder in die erste Pool-Liga vorgekämpft. Stolz ist man auf die hauseigene Plattform „Diva“. Die zentrale Software soll alle Arten von Geschäft bündeln. Ebenso stellt BCA eine Kunden-App bereit. Beide Services offeriert auch die BCA angeschlossene Bank für Vermögen, mit der BCA ihren Vermittlerpartnern auch ein Haftungsdach anbietet. Etwa 8.500 Makler sind an BCA angeschlossen – wovon nicht alle wirklich aktiv sein dürften, wie man auch bei BCA einräumt.

Den Großteil der Anteile an dem Poolkonzern sind im Besitz von Versicherungsunternehmen: Acht Versicherer halten je 10 Prozent minus einer Aktie. Das vergangene Jahr hat BCA mit einem Rohertrag von 17,1 Millionen Euro abgeschlossen – bei 70,1 Millionen Euro Umsatz. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erläutern Vorstandschef Frank Ulbricht und IT-Vorstand Roman Schwarze, was den Kern von BCA ausmacht und wie sich der Pool im Wettbewerb positioniert.





DAS INVESTMENT: Maklerpools haben sich im Laufe der Jahre von Vertriebseinheiten zu umfangreichen Dienstleistern gemausert. Wo setzt BCA heute ihre Schwerpunkte?

Frank Ulbricht: Wir haben mehrere Schwerpunkte: Die Bereitstellung von Versicherungs- und Investmentlösungen, Technik und Regulatorik und – als weiteres großes Thema – Schulung unserer Berater. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass die Produkte jeweils an den Markt angepasst sind. Hier möchten wir unseren Beratern die notwendigen Impulse geben, auf der Investment- wie auch der Versicherungsseite.

Roman Schwarze: Wir wollen eine One-Stop-Shopping-Solution anbieten. Unsere Partner helfen Menschen, ihre Finanzen zu organisieren. Dafür möchten wir eine vollständige Lösung anbieten, egal ob es große oder kleine Maklerbetriebe sind. Gerade wer neu in den Maklermarkt kommt, macht das ja nicht, weil er sich mit Technik und Regulatorik beschäftigen möchte, sondern aus der Freude heraus, mit Menschen zu arbeiten. Mit unserer Technik stellen wir das gesamte mobile Maklerbüro bereit.

Wie teilen sich bei Ihnen Investment und Versicherungsgeschäft volumenmäßig auf?

Ulbricht: Ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes kommt aus dem Versicherungsbereich, zwei Drittel aus Investment.

Schwarze: Wir richten uns an ganz unterschiedliche Kunden: Neben Maklern sprechen wir über die BCA-Tochter VVS auch Mehrfachagenten an. Außerdem haben wir Haftungsdachpartner über die Bank für Vermögen (BfV) angebunden. Über unsere Tochter Asuro bieten wir auch größeren Einheiten einzelne IT-Dienstleistungen an. Was ausdrücklich nicht unser Schwerpunkt ist: Wir kaufen keine Bestände zusammen, um etwa deutschlandweit der größte Makler im B2C-Bereich zu werden. Wir sind ein Maklerpool! Wir verstehen uns als Dienstleister im Hintergrund.

Seit einiger Zeit mischen auch externe Finanzinvestoren am deutschen Poolmarkt mit. Ändert das den Charakter der Branche?

Ulbricht: Das Geschäft, das man als Pool macht, ist solide. Es ist aber kein Geschäft, das innerhalb kürzester Zeit ultrahohe Multiples ermöglicht. Wenn Private-Equity-Investoren einsteigen, ist es nicht mehr das klassische Poolgeschäft. Im Übrigen möchten wir das nicht weiter kommentieren.

BCA ist mehrheitlich in der Hand mehrerer Versicherungsunternehmen. Wie wirkt sich das aus?

Ulbricht: Die Versicherer haben mit langer Vorausschau einen stabilen Background geschaffen. Das ist vor Jahren noch belächelt worden, aber zahlt sich heute aus. Jeder Versicherungsaktionär besitzt maximal 10 Prozent minus eine Aktie. Die Vielzahl an Versicherungsunternehmen verhindert auch wirksam, dass es dort irgendeine Einflussnahme gibt.

Man könnte Ihren Versicherungseigentümern unterstellen, dass sie über den Pool vor allem ihre eigenen Produkte platzieren möchten.

Ulbricht: Die Sorge ist unbegründet. Natürlich bieten wir Produkte unserer Aktionäre mit an. Gleichzeitig stellen wir aber auch den barrierefreien Zugang zu vielen Versicherungs- und Investmentlösungen bereit. Wir reden hier allein von etwa 150 Versicherern, die wir als Produktpartner haben. Mit unseren Aktionären stimmen wir uns ausschließlich über die Strategie der BCA ab, nicht über konkrete Produkte.

Wie ist es mit Ihren Empfehlungslisten?

Schwarze: Über die BfV beziehungsweise unsere Investment-Research-Einheit stellen wir die sogenannten Topfonds-Liste bereit. Aber aus dem Fondsbereich haben wir gar keinen Aktionär. Außerdem sind wir eine AG, mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat. Wir haben Checks und Balances im Unternehmen.

Alle großen Pools rüsten aktuell massiv technologisch auf. Spielt Technologie auch aus Sicht Ihrer Maklerpartner die zentrale Rolle?

Schwarze: Es ist generell wichtig, sich digital aufzustellen. Aber gerade wenn es um Jungmakler geht oder um Makler, die bisher nicht bei einem Pool waren, sondern mit Direktanbindungen gearbeitet haben, nehmen wir wahr, dass Technik eine sehr große Rolle spielt. Vor drei Jahren haben wir unsere Investmentberatungs-Software Diva erneuert und seitdem auch ständig erweitert. Damit sind wir, glaube ich, marktführend. Mit unserer Plattform kann man schnell beraten. Der Beratungsprozess ist selbsterklärend, vieles ist automatisiert. Eine weitere Stärke ist unsere Endkunden-App „Ihr Finanzcockpit“.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Alles auf eine Plattform zu bringen, zum Beispiel auf die Diva-Plattform der BCA, heißt auch, dass sich Makler sehr an einen Dienstleister binden. Ist das aus Maklersicht nicht riskant?

Schwarze: Immer mehr Makler schätzen es, alles aus einer Hand zu bekommen, weil sie dann die Administration und Beratungsprozesse besser hinbekommen. Mehrere Pools zu haben bedeutet auch mit mehreren Datenhaushalten zu arbeiten. Außerdem bleiben die Bestände bei den Maklern. Im Investmentbereich sind sie bei den Depotplattformen hinterlegt. Und im Versicherungsbereich arbeiten wir mit Unterversicherungsnummern. Das heißt, der einzelne Makler ist beim Versicherer bekannt. Wir sind kein Blindpool.

Wie gewinnen Sie neue Maklerpartner?

Ulbricht: Viel über Marketing, aber auch über Empfehlungen. Wir haben in letzter Zeit viele jüngere Makler gewinnen können. Unsere Leistungen erfahren sehr viel Zuspruch. Weiterer Aufhänger ist bestimmt auch unsere Maklerrente: Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, Maklerbestände zu verrenten.

Schwarze: Großes Thema bei uns im Vertrieb ist es auch, bestehende, aber ruhende Geschäftsbeziehungen zu reaktivieren. Wir sind vertrieblich aktiv, um weiter zu wachsen. Wichtig ist bei BCA auch der persönliche Kontakt. Maklerbusiness ist People Business. Mancherorts werden Ticketsysteme eingeführt, das ist eher anonym. Bei der BCA stehen auch die Mitglieder des Vorstands und Managementboards aktiv mit unseren Maklern in Kontakt.

Die Branche der unabhängigen Makler hat ein Durchschnittsalter von über 50 und dürfte ohne massive Anstrengungen absehbar schrumpfen. Wie reagiert BCA auf diese Situation?

Schwarze: Noch einmal Stichwort Maklerrente. Gerade für den klassischen Einzelmakler ist dieses Konzept sinnvoll, um die Familie abzusichern. Wir kümmern uns auch um die Finanzierung für Makler, die Bestände kaufen wollen. Ebenso wollen wir dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in die Branche kommen. Dafür planen wir, in den sozialen Medien noch präsenter zu sein. Wir möchten mehr Werbung für uns gerade bei jungen Leuten machen. Eine interessante Entwicklung ist auch, dass sich immer mehr Makler auf bestimmte Bereiche spezialisieren, aber über Netzwerke auch andere Themen abdecken.

Ulbricht: Die Anzahl der Berater wird aus demografischen Gründen wohl schrumpfen. Dabei bleibt das Volumen wohl gleich oder wächst sogar, nur der Kuchen wird sich auf weniger Berater verteilen. Umso wichtiger ist es, dass wir dafür weiter fachliche und technische Lösungen anbieten.

Vor einigen Monaten ist das Thema Beratervergütung erneut in die Diskussion gekommen, auf Initiative der EU-Kommission. Beim Thema Vergütung hat es jedoch insgesamt den Anschein, als spielten die klassischen Aufgabeaufschläge, die immer wieder in der Kritik stehen, eine geringere Rolle als früher.

Ulbricht: Ausgabeaufschläge werden durchaus noch genommen. Bei Eltifs zum Beispiel finde ich es durchaus angemessen, einen solchen Aufschlag zu nehmen. Die Beratung dort ist um ein Vielfaches aufwendiger, das deckt eine Bestandsprovision nicht ab. Aber in der Tat: Ausgabeaufschläge haben nicht mehr die Relevanz wie noch vor 20 Jahren.

Zur Zeit sieht es zwar nicht so aus, aber wenn in Zukunft doch ein Provisionsverbot kommen sollte – haben Sie einen Plan in der Schublade?

Ulbricht: Auf der Investmentseite gibt es erstens Honorarberatermodelle, zweitens Servicegebühren, die Berater den Kunden direkt und ganz transparent in Rechnung stellen, drittens den Bereich Vermögensverwaltung, den wir in der BfV abbilden. Wir haben den Rahmen geschaffen, dass Berater über uns Modellportfolios anlegen können.

Schwarze: Transparenz in der Vergütung ist langfristig ohnehin ein Vorteil. Sie kann auch helfen, den Ruf der Branche zu verbessern. Unsere Berater spiegeln uns auch, dass alternative Vergütungsmodelle funktionieren.

Lange Zeit hieß es, dass unter Maklerpools eine Megaübernahme direkt bevorsteht. Wohin driftet der Maklerpoolmarkt aus Ihrer Sicht?

Ulbricht: Bei einer Übernahme muss ein fremdes Unternehmen ins eigene Haus integriert werden, das ist nicht einfach. Die meisten Pools sind inhabergeführt, und es geht ja auch immer um das Lebenswerk. Jeder Pool hat seine eigene Philosophie, die sprichwörtliche Chemie beziehungsweise das Arbeitsumfeld zwischen den Mitarbeitern der Pools muss stimmen. Jeder Pool arbeitet zudem mit seinem eigenen System. Die Frage ist auch, ob im Poolgeschäft Größe überhaupt das alles Entscheidende ist.

Schwarze: Es gibt sicherlich Pools, die mangels Ressourcen Schwierigkeiten bekommen. BCA hat keinen Druck, weder dass wir verkaufen noch dass wir kaufen müssen. Wofür wir allerdings offen sind, sind Kooperationen – mit Partnern, die zu uns passen. Seit dem vergangenen Jahr arbeiten wir zum Beispiel mit dem Maklerverbund Vema zusammen. Als Genossenschaft ist die Vema auf langfristige Unterstützung des Maklermarktes ausgelegt. Das passt gut zu uns.

Über die Interviewten:

Frank Ulbricht und Roman Schwarze sind Vorstände der Unternehmensgruppe um den Maklerpool BCA. Seit dem 1. November 2024 hat der BCA-Vorstand mit Bastian K. Roeder ein drittes Mitglied.