BCA-Vorstand Roland Roider geht

BCA-Vorstand Roland Roider (49) wechselt zum 1. Oktober in den Vorstand der Haftpflichtkasse Darmstadt. Roiders Nachfolgerin wird Jutta Krienke (42) von der Allianz Lebensversicherung.Während seiner fünfjährigen Vorstandstätigkeit bei BCA arbeitete Roider unter anderem an der Weiterentwicklung des Versicherungsgeschäfts sowie an der Einführung der Beratungs- und Abwicklungssoftware BCA Business plus. Darüber hinaus gestaltete er die neue Maklermesse Pools & Finance maßgeblich mit.Krienke übernimmt als Roiders Nachfolgerin das Versicherungsressort. Neben Produktmanagement, Einkauf und Backoffice für den Versicherungssektor wird sie für Marketing, Unternehmenskommunikation und IT verantwortlich zeichnen.Krienke war jahrelang für die strategische Weiterentwicklung des Privatgeschäfts bei der Allianz Lebensversicherung zuständig. Seit 2008 leitet sie den Bereich Geschäftsentwicklung bei der Allianz Leben.