Internationale Krankenversicherungen Wie sind Expats in der Ukraine versichert?

Geopolitische Risiken sind angesichts des aktuellen Kriegs in der Ukraine wieder präsenter denn je. Daher sollten Unternehmen und Institutionen mit Personal in Kriegs- und Krisenregionen prüfen, ob ihr Sicherheitskonzept auf dem neuesten Stand ist. Dazu gehöre auch die so genannte Expat-Auslandskrankenversicherung, betont die BDAE-Gruppe. Das Hamburger Unternehmen ist seit 1995 darauf spezialisiert, internationale Krankenversicherungen zu vermitteln. Die hauseigene Unternehmensberatung BDAE Consult unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen zudem bei Rechtsfragen rund um Mitarbeitereinsätze im Ausland.

Seit Anfang dieses Jahres häuften sich bei der BDAE-Gruppe Anfragen zur Lage in der Ukraine und Russland. „Bereits seit 2014 gilt die Ukraine als Krisengebiet und deshalb haben Unternehmen, die Personaleinsätze in diesem Land planten, eine gesteigerte Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern, die sie vor Ort einsetzen“, erklärt Omer Dotou, Leiter der BDAE-Unternehmensberatung. Damit einher gehe auch eine Informationspflicht. Das bedeutet: Bei Einsätzen in kritischen Regionen muss der Arbeitgeber seine entsandten Arbeitnehmenden im Vorfeld bestmöglich aufklären und auf Gefahren hinweisen.

Gesteigerte Fürsorgepflicht bei Krisen

Diese Informationspflicht gelte sowohl im Vorfeld der Entsendung als auch fortlaufend und regelmäßig während des Auslandsaufenthalts. Im Fall der Ukraine habe diese Pflicht besondere Bedeutung erhalten. Die Informationen müssten bereits vor der Abreise zur Verfügung gestellt werden, angemessen und aktuell sein und die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes wiedergeben. „Spätestens am 12. Februar - als sowohl die Bundesregierung als auch die US-amerikanische Regierung ihre Bürgerinnen und Bürger dazu aufrief, die Ukraine zu verlassen - hätten auch Unternehmen ihre Expats aus dem Land holen müssen“, so Dotou weiter.

Unternehmen mit Personaleinsätzen in Krisenregionen sollten außerdem grundsätzlich ein Notfallkonzept im Vorfeld erarbeitet haben. Besonderes Augenmerk sollten entsendende Firmen auch auf die Expat-Absicherung legen. Tatsächlich schließen einige Anbieter von Auslandskrankenversicherungen das sogenannte passive Kriegsrisiko aus. Das bedeutet, dass Versicherer bei Erkrankungen oder Verletzungen, die aufgrund von Kriegsereignissen entstanden sind, nicht mehr leisten. „Seit vielen Jahren weisen wir darauf hin, dass passives Kriegsrisiko bei Auslandskrankenversicherungen für Expats stets im Versicherungsschutz enthalten sein sollte.“

Nur passives Kriegsrisiko abgedeckt

Üblich sei es hingegen, dass aktive Kriegsrisiko vom Versicherungsschutz auszuschließen. Hierbei gelte grundsätzlich, dass bei einem aktiven Kriegsrisiko keine Leistungspflicht besteht. Wer also beispielsweise in der Ukraine aktiv zur Waffe greift oder sich offiziellen Anordnungen zum Schutz der eigenen Sicherheit widersetzt, begibt sich in ein aktives Kriegsrisiko. Wer jedoch ohne eigene Kampfhandlungen zu Schaden kommt, genießt weiterhin Versicherungsschutz. „Ob Expats trotz der Gefährdungslage vor Ort ausreisen oder nicht, hat dabei grundsätzlich keinen Einfluss auf die Leistungspflicht im Versicherungsfall - mit Ausnahme des aktiven Kriegsrisikos.“

Medizinische Assistance kaum möglich

Ein wichtiger Bestandteil vieler Auslandskrankenversicherungen sind medizinische Assistance-Leistungen. Sie stellen unter anderem sicher, dass der Versicherte bei Krankheit oder nach einem Unfall nach Hause oder in ein Krankenhaus transportiert wird, um eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten. Kommt es zu massiven zivilen Unruhen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder einem Krieg, sind Krankentransporte aber nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Im Fall eines in der Ukraine erkrankten Expats zum Beispiel kann der Lufttransport aufgrund des Flugverbots und Kriegszustandes nicht erbracht werden. Ähnliches gilt für ausländisches Personal in Russland.