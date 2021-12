Redaktion 31.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

BdV-Chef Axel Kleinlein Halloween: „Nacht des Grauens für die Versicherungswelt“

Heute ist es wieder so weit: Halloween! Eine Nacht des Grauens auch für die Versicherungswelt, findet Axel Kleinlein. In einem Blogbeitrag fasst der BdV-Vorstandsprecher seine persönlichen Eindrücke in eine kurze Geschichte.