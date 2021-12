BdV-Chef über Statistiken Was der GDV von Churchill lernen könnte

Ich ärgere mich dieser Tage mal wieder über den Lobbyverband der Versicherer, über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, den. Der hat mal wieder Zahlen in die Welt gesetzt, um damit zu begründen, dass die private Rente doch ganz großartig sei und die Verrentung ganz klasse funktionieren würde.Der GDV setzt der“ (also den Zinsen eines Kapitals) einen Auszahlplan und eben private Renten gegenüber. Wen wundert es da, dass die Rente richtig toll abschneidet. Was mich nicht gewundert hat: Der GDV arbeitet mit Rechentricks, um die. Richtig falsch ist das nicht, aber die Zahlen halten keinem Check in der Wirklichkeit stand.Was mich daran ärgert, ist zweierlei: Zum einen natürlich, dass hier eingezeichnet wird. Zum anderen aber auch, dass für den GDV Berechnungen und Statistiken etwas sind, was man nach Herzenslust modifizieren und beugen darf. Zahlen sind ja geduldig. Und dann wäre es wohl nicht so schlimm, wenn man sie missbraucht, oder?Jetzt höre ich schon die Heerscharen der Statistikächter, die mir das vermeintliche Churchill-Zitat um die Ohren hauen wollen:Mit diesem Zitat sollen ja zweierlei Dinge suggeriert werden: Zum einen solle man, denn die kann man sowieso ganz leicht fälschen. Zum zweiten befindet man sich mit Winston Churchill in recht guter Gesellschaft, wenn man sich nicht so gerne mit Zahlen beschäftigen mag. Dabei ist dieses Zitat eine, denn es unterstellt, dass ein Staatsmann wie Churchill selbst in Betracht gezogen hätte, eine Statistik zu fälschen.Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, in wseine Missachtung für Statistiken zum Ausdruck gebracht haben soll. Glücklicherweise bin ich nicht der erste, der sich diese Frage gestellt hat. Ein ehemaliger Referent der Grundsatzabteilung des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg hat sich diese Frage auch gestellt und als Pensionär geforscht. Ein Ergebnis hat er im Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg im November 2011 veröffentlicht.Das wichtigste Ergebnis: Churchill hat den vielzitierten Satz. Und seine spannende These dazu: Es ist anzunehmen, dass im Rahmen der Nazi-Propaganda Churchill das Zitat fälschlich und bösartig in den Mund gelegt wurde. Das würde bedeuten, dass jedes Mal, wenn sich jemand auf dieses vermeintliche Churchill-Zitat stützen will, umauszudrücken, er sich der alten Nazi-Propaganda bedienen würde.Durch die Forschung von Herrn Barke wird aber auch klar, dass C. Und wenn es darum geht, saubere Anwendungen von Statistiken zu suchen, dann sind Aktuare, die Versicherungsmathematiker nicht weit. Neben aller Kritik, die ich gerne übe, sehe ich doch den Berufsstand der Aktuare als einen der wenigen an, der Zahlen und Statistiken wirklich wertschätzt und nicht missbraucht sehen will.Und hier stellt sich dann die Frage, wie die aktuellen Berechnungensind. Um die Rentenhöhen des Produktvergleichs mit dem Auszahlplan und der „ewigen Rente“ zu vergleichen, zieht der GDV recht eigentümliche versicherungsmathematische Berechnungsgrundlagen heran: