Ende September BdV verliert Axel Kleinlein

Das Ende einer Ära: Axel Kleinlein gibt sein Amt als Vorstandssprecher beim Bund der Versicherten (BdV) Ende September auf. Kleinlein werde sich „als Selbstständiger wieder stärker wissenschaftlichen und inhaltlichen Themen widmen“ und „tiefer in die Welt der Versicherungsmathematik eintauchen“, heißt es vom BdV.

Der Mathematiker ist seit knapp elf Jahren beim BdV aktiv. Mit seiner polarisierenden Kolumne „Kleinleins Klartext“ greift er Versicherungskonzerne an und wettert gegen Produkte wie die Lebensversicherung und die Riester-Rente. Einen Seitenwechsel schließt Kleinlein kategorisch aus. „Ich werde keinesfalls auf die Seite der Versicherer wechseln und dem BdV natürlich auch als Mitglied treu bleiben“, verspricht er.

Stephen Rehmke wird BdV-Chef

Auf der nächsten Mitgliederversammlung des BdV am 24. September in Hamburg wird Kleinlein letztmals seinen Bericht abgeben und sich dann von den Mitgliedern verabschieden. Sein Nachfolger wird der BdV-Vorstand Stephen Rehmke. Ab dem 1. Juli rückt zudem Bianca Boss, bisher Pressesprecherin des BdV, in den Vorstand des Vereins auf.

Der BdV hat sich in Kleinleins Amtszeit unter anderem stark mit anderen Verbraucherschützern wie dem Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) und der europäischen Verbraucherorganisation Better Finance vernetzt. Zwischen 2019 und Juni 2022 war Kleinlein Präsident von Better Finance. 2013 war Kleinlein für wenige Monate abberufen worden, konnte aber auf Wunsch der Mitglieder wieder zurückkehren.