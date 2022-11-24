Nachfolger für Hans-Georg Jenssen BDVM bekommt neuen geschäftsführenden Vorstand
Redaktion
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Die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) berufen Bernhard Gause als neuen geschäftsführenden Vorstand. Damit folgt Gause auf Hans-Georg Jenssen, der sich Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedet.
Gause arbeitete in den vergangenen 20 Jahren in zahlreichen Funktionen für den BDVM, zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft.
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