Nachfolger für Hans-Georg Jenssen BDVM bekommt neuen geschäftsführenden Vorstand

Vorstand Hans-Georg Jenssen verabschiedet sich Ende Dezember in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht jetzt fest.

Herrengrabenfleet in Hamburg: Hier hat der BDVM seinen Sitz.

Die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) berufen Bernhard Gause als neuen geschäftsführenden Vorstand. Damit folgt Gause auf Hans-Georg Jenssen, der sich Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedet.

Gause arbeitete in den vergangenen 20 Jahren in zahlreichen Funktionen für den BDVM, zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft.