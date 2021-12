Bear Stearns Fonds: Anleger im Unklaren

Der einzige Fonds der Bear Stearns Asset Management (BSAM) am deutschen Markt könnte nach der Übernahme der Bank durch JP Morgan schon bald aufgelöst werden. Doch noch bezieht das Nachfolgeunternehmen über die Zukunft des Institutional Adagio Fund (WKN: A0LCJ7) keine Stellung. „Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zu einzelnen Fonds“, erklärt Mary Sedarat auf Anfrage von DAS INVESTMENT.com. Sie ist Sprecherin der JP Morgan Asset Management in New York.



Mitte März kündigte der US-Finanzkonzern JP Morgan Chase an, den Konkurrenten Bear Stearns zu übernehmen. Als Folge der Unternehmensfusion wird im nächsten Monat ein Teil der internationalen BSAM-Produktpalette aufgelöst, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Auch das Angebot an Zertifikaten der BSAM in Deutschland wird im Juni ausgedünnt.