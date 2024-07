Mit dem Schadensmanagement ihres Versicherers ist mehr als ein Drittel der Kunden in Deutschland unzufrieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Meinungsforscher von Yougov im Auftrag der Unternehmensberatung Bearing Point. Von den 2.000 Mitte Juni befragten Erwachsenen erlebten 21 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten einen oder mehrere Schadensfälle, die von einer Versicherung abgedeckt wurden. 18 Prozent von ihnen waren sehr unzufrieden mit der Abwicklung, 16 Prozent eher unzufrieden. Das kann für die Versicherer ernste Konsequenzen haben: 40 Prozent der Umfrageteilnehmer würden ihren Anbieter aufgrund schlechter Erfahrungen in der Stunde der Wahrheit wechseln.

Stimmungsbild zum Schadenmanagement von Versicherern in Deutschland:

Ergebnisse der Umfrage zum Schadenmanagement von Versicherern in Deutschland © BearingPoint GmbH >>Vergrößern!

Bei Naturkatastrophen erwarten Versicherte schnelle Hilfe

Großen Wert legen die Umfrageteilnehmer im Schadensfall auf eine möglichst schnelle Reaktion von ihrem Versicherer. Wenn ein Unwetter beispielsweise das eigene Auto oder Haus beschädigt, erwarten 32 Prozent der Befragten die Regulierung des Schadens durch den Versicherer innerhalb von zwei Wochen. 30 Prozent wären maximal bereit, eine Woche auf ihr Geld zu warten. Und 7 Prozent der Kunden akzeptieren sogar nur höchstens drei Tage Wartezeit. „Angesichts der Häufung von Schäden durch Umweltkatastrophen müssen Versicherer immer schneller handlungsfähig sein“, sagt Dominic Testrut, Partner im Segment Versicherungen bei Bearing Point. „Betroffene erwarten im Ernstfall zügige Bearbeitungen und unbürokratische Hilfe.“

Ergebnisse der Umfrage zum Schadenmanagement von Versicherern in Deutschland >>Vergrößern! © BearingPoint GmbH

Kunden wollen festen Ansprechpartner beim Versicherer

Dominic Testrut © BearingPoint

Neben einem schnellen Service wünschen sich Geschädigte auch den direkten Kontakt zu ihrem Versicherer. Mehr als drei Viertel der Umfrageteilnehmer legen im Falle eines Schadens besonderen Wert auf einen festen Ansprechpartner bei ihrem Anbieter. Für 47 Prozent der ist eine solche Kontaktperson dann sehr wichtig; weitere 32 Prozent empfinden sie als eher wichtig. „Wer seine Kunden langfristig binden möchte, sollte auf ein effizientes Schadenmanagement mit aufeinander abgestimmten Prozessen, von der Schadenmeldung bis zur Schadenregulierung, setzen“, empfiehlt Unternehmensberater Testrut. Dazu sollten deutsche Versicherer ihre Daten strukturiert verwalten und auch den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz prüfen.