Börsenaufsicht ermittelt Geht bei Bed Bath & Beyond alles mit rechten Dingen zu?

Bei der Aktie von Bed Bath & Beyond ging es zuletzt hoch und runter. Nach dem Kurssturz um mehr als 50 Prozent fühlen sich jetzt viele Investoren betrogen. Hat Investor Ryan Cohen den Markt manipuliert und andere Anleger abgezockt?

Menschen in der Achterbahn: Für Anleger von Bed Bath & Beyond ging es in den vergangenen Tagen hoch und runter.