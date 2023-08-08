Philosoph Richard David Precht
Macht Geld glücklich?
Geld ist im täglichen Leben allgegenwärtig, sei es in Form von physischen Banknoten und Münzen, als Buchung auf Bankkonten oder als digitale Währung. Doch macht Geld auch glücklich? Philosoph Richard David Precht gibt im Gespräch mit TV-Moderator Markus Lanz eine Einschätzung.
„Über Geld spricht man nicht“ – diesen Spruch kennen die meisten Deutschen. Dabei spielt Geld im Leben eine wichtige Rolle. Es ist schließlich das allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel der Gesellschaft und im Alltag unabdingbar.