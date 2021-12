Karen Schmidt 23.09.2010 Aktualisiert am 09.03.2011 - 14:38 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Beerdigungskosten: Angehörige in der Pflicht

Der Tod bringt nicht nur Trauer mit sich, sondern auch Kosten. Was viele nicht wissen: In Deutschland besteht eine Pflicht zur Übernahme der Bestattungs-kosten –auch, wenn es in der Familie alles andere als rosig und herzlich zuging und die Angehörigen nicht im Geld schwimmen. Eine Sterbegeld-versicherung kann helfen.