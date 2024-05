Der Asset Manager Nuveen hat Christina Volkmann zur Leiterin Deutschland innerhalb der Global Client Group befördert. In der neu geschaffenen Position ist Volkmann von Frankfurt aus für das gesamte Kundengeschäft von Nuveen in Deutschland verantwortlich – über alle Kundensegmente hinweg, einschließlich liquider und illiquider Anlageklassen. Sie berichtet an Romina Smith, Leiterin Kontinentaleuropa innerhalb der Global Client Group bei Nuveen.

Nuveen befördert seine Versicherungschefin

Volkmann gehört seit Dezember 2021 zum deutschen Team von Nuveen. Dort war sie bislang Leiterin des Geschäftes mit Versicherern in der Region Zentraleuropa, zu der Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören. Diese Verantwortung wird sie in ihrer neuen Rolle beibehalten. Volkmann verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung im Asset-Management-Vertrieb, sowohl im institutionellen als auch Wholesale-Segment. Zu ihren früheren Stationen gehören Invesco, die BNP Paribas, Credit Suisse und Fidelity Investments.

In Frankfurt verwaltet Nuveen ein Vermögen von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Seit 2016 habe sich das verwaltete Vermögen in Deutschland fast verdreifacht, teilt der US-Asset-Manager in einer Pressemitteilung mit.