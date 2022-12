Digitalisierung in der Medizin Begeisterung für Gesundheits-Apps lässt nach

Das Interesse an telemedizinischen Leistungen wie der Video-Sprechstunde ist größer geworden. Das zeigt die aktuelle Continentale-Studie „Digitalisierung in der Medizin“. 43 Prozent der Befragten können sich vorstellen, den Arzt per Video zu kontaktieren und so den Weg in die Praxis zu vermeiden. Das sind 12 Prozentpunkte mehr als 2019. Insgesamt zieht allerdings mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiterhin den Gang in die Praxis vor.

Interesse an elektronischer Patientenakte steigt

Ebenfalls interessierter zeigen sich die Befragten an der elektronischen Patientenakte. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung würden diese nutzen. Im Vergleich zu 2019 stieg die Zahl der Befragten, die ein solches Angebot nicht nur eher, sondern sogar bestimmt nutzen würden: 41 Prozent aller Befragten machen diese Angabe. 2019 waren es noch 31 Prozent.

Anders verhält es sich bei Gesundheits-Apps. Diese erinnern zum Beispiel chronisch Kranke an die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente. Bei den Ärzten scheinen sie einen guten Ruf zu genießen: Die Continentale-Forscher verweisen auf mehrere Studien, demnach die Ärzte häufiger auf solche Anwendungen zurückgreifen als noch vor einigen Jahren.

Fitnesstracker so oft genutzt wie nie zuvor

Die Bevölkerung hingegen zeigt sich in der Continentale-Studie hin- und hergerissen zwischen medizinischen Vor- oder Nachteilen solcher Anwendungen. So glauben heute weniger Menschen als noch vor drei Jahren, dass solche Apps den Alltag erkrankter Personen insgesamt eher erleichtern. Nur noch 51 Prozent der Befragten – und damit 11 Prozentpunkte weniger als 2019 – finden, dass Apps für Entlastung im täglichen Leben sorgen können. 40 Prozent kritisieren, dass solche Applikationen der Krankheit mehr Raum im Alltag geben. Dieser Wert hat sich im Vergleich zu 2019 nicht verändert.

Mehr Offenheit herrscht im Freizeit-Bereich: So nutzen so viele Befragte wie nie intensiv Fitnesstracker, um ihre Gesundheitsdaten zu überwachen. Heute sagen 15 Prozent, dass sie solche Geräte ausgiebig nutzen. Das sind 7 Prozentpunkte mehr als vor drei Jahren. Weitere 8 Prozent haben dies zumindest schon einmal getan. Rund zwei Drittel der Nutzer geben außerdem an, das eigene Verhalten mithilfe der Geräte positiv angepasst zu haben.