Lauterbach-Reform Beginnt jetzt die Revolution im Krankenhaussystem?

Die Fallpauschale bleibt bestehen, wird nur ergänzt. Das ist sicherlich der wichtigste Punkt der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Seine Regierungskommission macht jetzt drei konkrete Vorschläge:

Vorhaltekosten sollen übernommen werden

Einer der wichtigsten Punkte der Reform besteht in der Finanzierung. Bisher lief diese über Fallpauschalen, Krankenhäuser bekommen also eine bestimmte Menge Geld für eine bestimmte Erkrankung, die sie behandeln. Damit mussten Krankenhäuser auch ihre Fixkosten decken, etwa das Vorhalten von Personal oder notwendiger Medizintechnik. In Zukunft sollen solche Vorhalteleistungen in Krankenhäusern extra vergütet werden. Das nehme den ökonomischen Druck von den Häusern und dem Personal, sagt die Kommission.

Drei Krankenhauslevel

Krankenhäuser in Deutschland in drei Versorgungslevel eingeteilt werden: Grundversorgung, Schwerpunktversorgung und Maximalversorgung. Die Grundversorgung soll lediglich eine Basisversorgung vor Ort vornehmen können, die Schwerpunktversorgung kann dazu noch weitere Leistungen anbieten und die Maximalversorgung sind Krankenhäuser mit einem sehr umfassenden Angebot, wie Unikliniken.

Die Grundversorgung soll auf lokaler Ebene eine wohnortnahe Versorgung garantieren. Damit dies finanzierbar bleibt, soll sie komplett aus dem Fallpauschalsystem herausgenommen und über Tagespauschalen vergütet werden. Für jedes Krankenhauslevel sollen erstmals einheitliche Mindeststandards gelten, sodass jeder in Deutschland überall die gleiche Versorgungsqualität erwarten kann.

Definierte Leistungsgruppen

Krankenhäuser sollen ihre Aufgabengebiete nicht mehr nach klassischen medizinischen Fächern zugeteilt bekommen, sondern nach einzelnen und eng definierten Leistungsgruppen. Das sei wichtig, damit in Zukunft nur noch solche Krankenhäuser spezielle Fälle behandeln, die dafür auch das geeignete Personal und medizinische Ausstattung haben. Derzeit sieht die Lage so aus, dass auch Krankenhäuser ohne die passende Ausstattung gewisse Fälle behandeln, wie onkologische Erkrankungen, ohne dass ein zertifiziertes Krebszentrum vorhanden ist.

Die Kommission rechnet mit einer Übergangszeit von etwa fünf Jahren, bis die Reform vollständig greift. Bisher sind die Vorschläge der Kommission nur Empfehlungen. Politisch entschieden ist sie noch lange nicht.