Bei 9.850 Punkten fair bewertet DZ Bank senkt Kursziel des Dax – auf 11.000 Punkte bis Jahresende

Unsere bisherige Zielmarke für den DAX von 12.500 Indexpunkten per Jahresende 2015 setzte sich aus einemzuzüglich eines Aufschlags zusammen, der das expansive Agieren der Notenbanken widerspiegelte. Weiterhin hatten wir mit Blick auf 2016 argumentiert, dass es der deutsche Aktienmarkt dann, wenn das Ende des geldpolitischen Impulses absehbar wird, nicht schaffen dürfte, dieses Niveau zu halten, OBWOHL die konjunkturellen Rahmenbedingungen (gute Dynamik, niedriger Ölpreis, steigende Unternehmensgewinne) auch 2016 vorherrschen dürften. Nach unserer Einschätzung hat das Marktgeschehen in China nundazu beigetragen, Kursniveau und Erwartungen an das fundamental gerechtfertigte Niveau anzupassen, inklusive einer üblichen Übertreibung nach unten. Wir reduzieren daher unsere Prognose für das Jahresende 2015 auf 11.000 Punkte (Euro Stoxx 50: 3.500). Unsere Erwartung für die Jahresmitte 2016 in jeweils gleicher HöheErstmals seit Mitte Januar dieses Jahres notiert der DAX wieder im vierstelligen Bereich. Mit etwas mehr als 20 Prozent Kursrückgang seit dem Erreichen des Allzeithochs bei 12.390 Indexpunkten am 10. April erfüllt der aktuelle Kursrutsch damit die gängige Definition eines „Crashs“ und hat die Kursgewinne des Jahres 2015 fast vollständig wieder abgegeben. Vergrößern >> Waren es im Juni noch Äußerungen von EZB-Chef Draghi in Verbindung mit der Bewertung des Rentenmarktes sowie zunehmende Unsicherheiten in Bezug auf die Situation in Griechenland, die zu einer ersten deutlichen Korrektur des deutschen Aktienbarometers führten, steht nun das Geschehen in China im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Investoren in (exportstarken und konjunkturabhängigen) deutschen Unternehmen sorgen sich um die