Bei BNP Paribas Real Estate Logan Smith wird Head of Logistics Investment für Europa

Bevor er zu BNPPRE kam, war Logan Smith Head of Investment bei P3 Logistic Parks. Der US-Amerikaner startete seine Karriere 1998 als Associate bei der Security Capital Group (heute Prologis). Später wurde er zum Vice President des Unternehmens berufen und war hauptsächlich in Denver, Los Angeles, London und Amsterdam tätig. 2003 wechselte Logan Smith als Vice President zu Keystone Property Trust in Philadelphia, ein Jahr später gründete er sein eigenes Immobilienberatungsunternehmen, die Logan Smith Company. 2005 ging er zu Realterm Global in Washington D.C., wo er als Senior Vice President of Acquisitions im Geschäftsbereich Aeroterm für Logistikimmobilien an Flughäfen zuständig war. 2008 kehrte er als Head of European Acquisitions and Dispositions zu Prologis nach Amsterdam zurück.Logan Smith verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Bachelor of Arts der Cornell University und ist Mitglied in mehreren Berufsverbänden, darunter die North American Association for Commercial Real Estate Development (NAIOP). Darüber hinaus war er von 2010 bis 2013 Vorstandsmitglied der British School of Amsterdam.