Max Bachem: Ich bin im Herzen stark unternehmerisch getrieben. Nach wertvollen Jahren in der Konzernentwicklung der Axa – wo ich Konzernentwicklung, Investments und strategische Partnerschaften geleitet habe – reizte mich erneut die Dynamik eines Tech-Start-Ups. Die Investoren baten mich, Coya in einer schwierigen Phase wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Bei meiner Rückkehr gab es jedoch einige Probleme zu beheben.

Bachem: Nicht ganz. Luko geriet später ins Stolpern beim eigenen Fundraising, da sich das Klima beim Fundraising stark verändert hatte. Das Deutschlandgeschäft ging dann an Getsafe, der französische Bestand an die Allianz Direct. Die Episode lehrt: Ein klarer Pfad zur Profitabilität ist bei Fintechs und Insurtechs keine Option, sondern Pflicht.

Das kommt immer auf die jeweiligen Produkte an, die verkauft werden. Aber ich würde sagen ab etwa 50–75 Millionen Euro Prämienvolumen kann ein schlank aufgestellter Risikoträger profitabel agieren. Man muss am Anfang einen langen Atem haben.

Ist es denn ein grundsätzliches Problem der Insurtechs, dass sie nicht in die Gewinnzone kommen?

Bachem: Ich würde das nicht pauschalisieren. Ich differenziere stark: Vollintegrierte Geschäftsmodelle für Endkunden kämpfen mit hohen Kosten für die Kundengewinnung, regulatorischen Herausforderungen und Vertrauensproblemen. Sie müssen eine vertrauenswürdige Marke aufbauen. B2B- und Infrastruktur-Anbieter, die etablierte Häuser unterstützen, sind deutlich robuster – genau hier positionieren wir Xaver.

Es gibt aber auch sehr erfolgreiche B2C-Modelle im Finanzbereich. Wenn man sich heute anschaut, wie viel Umsatz und Gewinn Revolut im Bankenwesen macht, nach vielen defizitären Jahren, werden viele andere Banken neidisch. Und auch viele Insurtechs, die mit etablierten Versicherern und Banken zusammenarbeiten, also eher im Geschäftskundenbereich, bei der Schadenbearbeitung oder in Vertriebsorganisationen tätig sind – die sind durchaus erfolgreich.

Was machen Sie bei Xaver anders als bei Coya?

Bachem: Wir nennen uns KI-Fintech, weil unsere Kunden Banken, Finanzvertriebe und Versicherungen sind. Wir unterstützen Finanzinstitute mit einer kompletten KI-basierten Beratungsvertriebstechnologie für Omnikanal-Vertrieb. Darüber hinaus bieten wir White-Label-Finanzprodukte an – dafür haben wir die Xaver Asset Management gegründet.

Was ist das Wichtigste, was Sie dabei gelernt haben?

Bachem: Es ist falsch, in einen Markt zu gehen und zu sagen: Das ist eine alte Industrie, wir disruptieren jetzt alles komplett digital. Das ist übertrieben. Gerade in unserem Bereich – Altersvorsorge, Ansparprodukte – sind die meisten Kunden nicht rein digital, sondern hybrid. Sie brauchen den Omnikanal-Vertrieb. Daher haben wir keineswegs vor, den Berater „abzuschaffen“. Ganz im Gegenteil: Wir entwickeln KI-Assistenten, welche Berater unterstützen und entlasten.

Wie funktioniert das konkret?

Bachem: Der Kunde hat mehrere Möglichkeiten. Er kann vollständig mit einem KI-Berater einen Vertragsabschluss tätigen, sodass der menschliche Berater mehr Zeit für Kunden hat, die tatsächlich ein persönliches Gespräch benötigen. Das tun jedoch nur die wenigsten: Wir sehen, dass 70 bis 80 Prozent der Kunden noch immer mit einem persönlichen Berater sprechen wollen. Auch wenn sie den Prozess digital durchlaufen, äußern sie am Ende: „Hier geht es um meine Altersvorsorge – da möchte ich doch noch mit einer Person sprechen“. Der Vorteil liegt darin, dass über Xavers Plattform die gesamte Datenerfassung und Aktivierung bereits digital erfolgt ist und wir den Kunden dann in ein ideal vorbereitetes persönliches Gespräch überführen können. Das Gespräch kann daher sehr viel effizienter gestaltet werden.

„Die KI kann nicht haften “

Und wie ist die rechtliche Situation: Wer haftet, wenn die KI einen Fehler macht?

Bachem: Die KI kann nicht haften – es haftet immer eine juristische oder physische Person. Als Xaver können wir entweder selber als Berater auftreten oder wir liefern nur die Technologie und unser Partner haftet für die Beratung. Was wir von Grund auf gemacht haben: Wir nutzen nicht einfach ein Large Language Model für Finanzberatung. Der Regulator sagt, die Entscheidung, welches Produkt zum Kunden passt, braucht Erklärbarkeit. Deswegen haben wir verschiedene KI-Agenten: Einen, der sich mit dem Kunden unterhält, und wenn wir ein Produkt empfehlen wollen, gibt dieser KI-Agent das an einen anderen weiter, der eine erklärbare KI nutzt. Dadurch ist der Entscheidungsprozess dokumentiert und nachvollziehbar.

Das heißt, zwei KIs arbeiten zusammen?

Bachem: Tatsächlich orchestrieren wir ein ganzes KI-Agenten-Ökosystem: Dialog-Agenten für die Kundenkommunikation per Text, Voice und Avataren, Agenten die auf Modellen mit erklärbarer KI laufen für Produkt- und Fondsempfehlung, Dokumenten-Agenten für die Extraktion von Informationen, Compliance-Agenten die Richtlinieneinhaltung überprüfen und im Hintergrund dokumentieren, ein Agent der in Echtzeit Vertriebsstrecken auf Kunden individualisiert – gesteuert von einem Meta-Orchestrator.

Wie behält man da den Überblick?

Der Orchestrator protokolliert jede Agenten-Interaktion in Echtzeit. Wir können in Dashboards nachvollziehen, wann welcher Datenpunkt wie gewichtet wurde – ein Level an Transparenz, das traditionelle Beratungsprozesse kaum bieten können.

Wie viele KIs sind das insgesamt?

Bachem: Wenn wir jeden kleinsten Service einzeln zählen, geht das in die dreistellige Zahl. Bei den großen Aufgaben und „KI-Mitarbeitern“ mit spezifischen Aufgaben ist es mittlerweile auch bereits zweistellig.

Welche Sprachverarbeitungs-KI nutzen Sie?

Bachem: Wir nutzen ein Multi-Model-Ansatz: Generell nutzen wir OpenAI und Gemini viel für generative Stärken, haben aber auch eigene domänen­spezifische Lösungen für Regulatorik und Produktlogik. Damit sichern wir Best-of-Breed-Performance und volle Datenkontrolle. Unser Fokus liegt darauf, die Beratung regelkonform darzustellen, wir entwickeln das „Brain“. Die Sprachausgabe, „den Mund“ kaufen wir ein. Unsere KI berät im Chat, aber auch als Realtime Voice und als photorealistischer Avatar.

Gibt es auch Aufgaben, die nach wie vor ausschließlich von Menschen erledigt werden?

Bachem: Die KI kann an sich alles machen, auch Compliance. Was Menschen machen müssen, ist das Monitoring. Menschen bleiben in der kritischen Rolle der AI-Governance: Szenario-Tests, Bias-Monitoring, kontinuierliche Modell-Kalibrierung. So verbinden wir Skalierbarkeit mit verantwortungsvoller Überwachung.

„So haben wir Halluzinationen ausgeschlossen“

Und merken rechtzeitig, wenn die KI komplett danebenliegt? Schließlich neigt die Künstliche Intelligenz dazu, ab und zu zu halluzinieren und dabei völlig unplausible Ergebnisse zu liefern.

Bachem: Wir müssen schauen, wodurch Halluzinationen entstehen. Wenn wir 100 Finanzprodukte in unser System laden und es gibt zehn ähnlich klingende Produkte, nehmen manche KIs das falsche Dokument. Da muss man optimieren, wie man die Wissensdatenbank aufbaut. Bei Produktempfehlungen haben wir Halluzinationen quasi ausgeschlossen, weil wir erklärbare Modelle nutzen. Sehr wichtig sind auch Guardrails – Sicherheitskonzepte, wo alles, was wir von Kunden erhalten und an den Kunden senden, nochmal von einer anderen KI überprüft wird.

Sie arbeiten eng mit der Bayerischen zusammen?

Bachem: Wir befinden uns mit mehreren Versicherern und Vermögensverwaltern im Einführungsprozess. Der Marktstart mit der Bayerischen bedeutete für uns einen enormen Durchbruch. Manche Versicherer zweifelten daran, dass eine vollständige KI-Finanzberatung rechtssicher funktionieren kann. Die Bayerische wagte den Schritt: Nun verfügt sie über KI-Berater und eine Plattform, über die Kunden KI-gestützt komplette Lebensversicherungsprodukte erwerben können.

Es gab im vergangenen Jahr eine Studie, wonach die meisten Versicherer KI gerne als Assistenz nutzen, aber Entscheidungen lieber selber treffen wollen.

Bachem: Ich hätte persönlich keine Probleme, mich bezüglich meiner Altersvorsorge von einer KI beraten zu lassen – im Gegensatz zu einem menschlichen Berater. Die KI kann viel mehr Datenpunkte nutzen, um herauszufinden, welches Produkt oder welche Portfolioallokation ideal für mich passt. Ein Beispiel: Unsere KI-Agenten berücksichtigen nicht nur Beruf und Gehalt, sondern auch statistische Daten zur Gehaltsprogression über die nächsten 20 Jahre. Das sind Daten, die einem Berater im Zweifel gar nicht zur Verfügung stehen. Und es ist für einen Menschen auch schwierig, aus dieser Riesenmenge an Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen – ohne technische Tools. Diese Tools beziehungsweise KI-Assistenten mit diesen Fähigkeiten bieten wir Beratern nun.

Andererseits kann KI aber körpersprachliche Signale nicht deuten und nimmt alles Gesagte wörtlich. Kann das nicht zu Problemen führen?

Bachem: Ich habe hier ein anderes Beispiel: Wir bekommen häufig das Feedback, dass Kunden sagen: „Ich fand das super mit der KI, weil ich da Fragen gestellt habe, wo ich mir blöd vorgekommen wäre, die meinem Berater zu stellen“. Bei der finanziellen Bildung sind wir noch nicht so weit, wie wir sein sollten. 52 Prozent der Deutschen haben noch nie eine Finanzberatung zur Ihrer Altersvorsorge in Anspruch genommen – das ist ein Problem, weil Studien zeigen: Personen, die eine Beratung in Anspruch genommen haben, sorgen besser fürs Alter vor.

„Hören Sie auf, mit KI zu experimentieren“

Nutzen Sie KI denn selbst, beruflich und privat?

Bachem: Ja, in fast allen Bereichen. Bei allen Prozessen am Computer gilt meine "„Rule of Five“": Wenn ich etwas mehr als fünfmal pro Woche mache, automatisiere ich es mit KI. Zum Beispiel übernimmt eine KI mein Screening verschiedener Fachmedien. Sie macht einmal täglich eine Analyse und gibt mir eine Zusammenfassung: Relevante News über Firmen, mit denen wir arbeiten wollen, neue Trends oder Studien und Implikationen auf Xaver, und so weiter.

Glauben Sie, dass wir uns gerade in einem Hype-Zyklus befinden?

Bachem: Teilweise schon, es gibt einen deutlichen Höhepunkt der Erwartungen. Ich sehe viele Ansätze, bei denen man sagt: Das ist beeindruckend und hilft uns weiter. Wenn man jedoch genauer hinschaut, stellt sich oft die Frage: Darf ich das regelkonform einsetzen, oder ist das nur eine schöne Präsentation oder nur ein Mock-up, also eine Attrappe? Sehr viele Unternehmen entwickeln Demonstrationsmodelle, aber ist das etwas, was ich im großen Maßstab umsetzen kann? Xavers Grundsatz lautet: „Hören Sie auf, mit KI zu experimentieren, beginnen Sie, von „KI at Scale“ zu profitieren.“

Was kommt als Nächstes?

Bachem: Was häufig übersehen wird: Es geht nicht nur darum, wie wir als Unternehmen KI einsetzen können, sondern wie unsere Kunden KI nutzen werden. Ich stelle meinem Smartphone immer häufiger komplexe Fragen. Mit Apple Intelligence und Galaxy AI halten persönliche KI-Assistenten Einzug in unsere Mobilgeräte – wir stehen vor einer Massenadaption. Schon bald werden Menschen massenhaft fragen: „Welche Versicherung benötige ich?“ oder „Wie sollte ich meinen Bonus anlegen?“ Die erste Anlaufstelle wird der persönliche KI-Assistent sein. Als Finanzinstitut müssen wir uns daher die Frage stellen: Wie positionieren wir uns so, dass der KI-Assistent unser Produkt empfiehlt? Institute müssen heute APIs und Daten so öffnen, dass KI Assistenten ihr Produkt bevorzugt empfehlen – Xaver liefert die Middleware für Finanzinstitute für die Zukunft des „Agentic Web“.

Das würde Makler überflüssig machen.

Bachem: Nein – es verschiebt die Rolle vom Produktverkauf zum Vertrauensanker mit viel größerer Beratungs- und Vertriebskapazität. Es werden völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Nehmen wir einen einflussreichen Finfluencer, der monatlich 10.000 Menschen von einer Beratung überzeugt – kann er 10.000 individuelle Beratungen durchführen? Unmöglich. Er könnte jedoch diese Kunden an einen KI-Berater weiterleiten, der 10.000 Kunden gleichzeitig betreut. Finanzberater müssen sich überlegen: Wie nutze ich KI, um mein Geschäft zu skalieren?

„Die meisten Cybervorfälle beruhen auf menschlichen Fehlern“

Sehen Sie auch Risiken durch Cyberangriffe?

Bachem: Die meisten Cybervorfälle beruhen auf menschlichen Fehlern. Dennoch sichern wir unsere Modelle gegen Hackerangriffe ab. Wir setzen auf Sicherheit von Anfang an: Wir vertrauen niemandem automatisch, testen systematisch gegen Manipulation und simulieren kontinuierlich Angriffe. Jede neue Version wird gründlich auf Schwachstellen geprüft – unsere Partner erhalten dadurch Sicherheit auf Unternehmensstandard. Kürzlich sprachen wir mit einem Unternehmen, das einen Chatbot eingeführt hatte. Binnen fünf Minuten konnten wir ihnen demonstrieren, wie man diesen Chatbot manipuliert, sodass er Daten preisgibt, die niemals öffentlich werden sollten. Der Chatbot war am folgenden Tag offline.

Eine abschließende philosophische Frage: Mein Informatiklehrer sagte in den 90er Jahren: „Der Computer denkt genauso viel mit wie jede andere Maschine – nämlich gar nicht.“ Gilt das heute noch?

Bachem: Das ist tatsächlich eine tiefgreifende Frage. Wir verfügen noch nicht über eine Artificial General Intelligence, aber KI simuliert Denkprozesse und kommt dem Original bemerkenswert nahe – was für sehr viele Aufgaben völlig ausreicht. Wenn ich sage: „Erstelle ein Bild, um diesen Laptop optimal bei folgender Zielgruppe zu bewerben“, dann analysiert das System, was diese Kundengruppe anspricht, recherchiert wie ein Mensch und entwickelt daraufhin ein entsprechendes Bild. War das kreativ? Nein, das war ein wissenschaftlicher Ansatz. Aber dieser datengetriebene Ansatz zur Problemlösung kann durchaus erfolgreich sein – und ist es häufig auch.

Über den Interviewten

Max Bachem ist Chef und Gründer von Xaver, einem B2B-Fintech mit Sitz in Köln, das eine vollständige KI-Belegschaft für Banken, Versicherer und Finanzvertriebe entwickelt. Der Unternehmer bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche mit: Nach fünfeinhalb Jahren als Strategieberater bei Oliver Wyman in Zürich und Hongkong war er einer der ersten Mitarbeiter beim Insurtech Coya, das er von der ersten Idee bis zum Börsengang mit 100.000 Kunden in 18 Monaten begleitete. Nach einem Intermezzo bei der Axa, wo er von 2019 bis 2021 als Leiter Geschäftsentwicklung unter anderem die strategische Partnerschaften verantwortete, kehrte Bachem 2021 zu Coya zurück. Als Coya-Chef führte er die Fusion mit dem französischen Insurtech Luko durch und fungierte anschließend als Chef von Luko Insurance. Seit Januar 2023 baut er mit Xaver sein drittes Unternehmen auf.