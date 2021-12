Henning Lindhoff ( Redakteur ) 01.09.2021 Aktualisiert am 13.09.2021 - 12:22 Uhr

Im September 2021 Bei diesen 10 Aktien winken die höchsten Dividenden

Börsennotierte Firmen achten zunehmend darauf, ihre Aktionäre am Gewinn zu beteiligen. Entsprechend wachsen die Dividendensummen seit Monaten. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen zehn internationale Unternehmen, die in den kommenden vier Wochen ausschütten. Das Unternehmen auf Rang 1 glänzt sogar mit zweistelliger Dividendenrendite.